Долгов: «Подойти к сезону без травм важнее победы на турнире в Катаре»

Нападающий «Ростова» прокомментировал победу над «Партизаном» на турнире в Катаре. Александр стал автором одного из голов.

Слова Карпина о том, что результат не важен? В какой-то степени это правда, потому что турнир товарищеский. Но если приезжаешь участвовать — надо выигрывать. Опять же, главное — без травм. Уже две игры — две травмы: сначала Егор Бабурин, сейчас Матиас Норманн. В какой-то степени результат действительно не очень важен, в первую очередь важнее подойти к сезону без травм.

Поскольку тренируемся с нагрузками, двухразовые тренировки, поэтому и задача была выйти и получить нагрузку, которую тренерский штаб для всех подготовил. Желательно было выиграть. 3:1 — и результат хороший, все-таки приятно побеждать, и поработали неплохо.

Что касается гола, я был на дальней, пошел на добивание. Повезло, что мяч отскочил ко мне, прошел дальше. Попадание в штангу? Ну звук услышал, но мяч быстро летел, не сомневался, что будет гол. В отличном настроении, готовимся к возобновлению сезона. Впереди еще одна игра с «Локомотивом» и сборы. Поэтому настроение у всех боевое, готовимся к сезону.

Я понимаю, что конкуренция у нас в команде очень серьезная. На позицию по 2-3 игрока. Только через тяжелый труд, упорную работу можно доказать, что я готов выходить в Премьер-лиге. Валерий Георгиевич бывает строгий, но бывает и добрым. Все зависит от его настроения и настроения команды. В основном мы видим его добрым, но, когда надо, Валерий Георгиевич может и поддать.