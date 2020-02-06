Тимощук: «Первый сбор был самый тяжелый»

Тренер «Зенита» рассказал о сборах команды.

Всё отлично. С хорошим настроением, с хорошими нагрузками, с тренировками для отдыха. Так что всё идет очень хорошо. Травмированных нет. И это радует, потому что первый сбор был самый тяжелый. И часто у футболистов бывает дискомфорт.

Все зависит от того, когда у тебя матчи. Если бы мы прошли дальше в еврокубках, подготовка бы строилась по-другому, исходя из того, что останется просто меньше дней. Сейчас как раз есть время, чтобы уделить внимание всем моментам и не спеша заложить тот физический фундамент, который в дальнейшем будет нужен команде. Да, летом у нас меньше времени на подготовку и на первых сборах нужно работать еще больше, чем зимой.