Тимощук - о чемпионской гонке: «Всё в наших руках»

Тренер «Зенита» рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ .

Мы привыкли говорить, что если сам себе не навредишь, то уже никто тебе не навредит. На данный момент всё в наших руках. Но многое зависит и от соперников, которые будут против нас отчаянно сражаться. Отчаянно отдаваться матчам, чтобы сократить то отставание, которое есть. Весной в розыгрыше будет 33 очка. У нас отрыв 10 очков — всего треть. Так что не так все просто.

Вторая часть чемпионата начинается для нас матчами дома. И при родных болельщиках после сборов хотелось бы максимально сконцентрированно провести эти игры.