ГлавнаяНовости

Тимощук - о чемпионской гонке: «Всё в наших руках»

вчера, 23:18

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассуждает о чемпионской гонке в РПЛ.

Мы привыкли говорить, что если сам себе не навредишь, то уже никто тебе не навредит. На данный момент всё в наших руках. Но многое зависит и от соперников, которые будут против нас отчаянно сражаться. Отчаянно отдаваться матчам, чтобы сократить то отставание, которое есть. Весной в розыгрыше будет 33 очка. У нас отрыв 10 очков — всего треть. Так что не так все просто.

Вторая часть чемпионата начинается для нас матчами дома. И при родных болельщиках после сборов хотелось бы максимально сконцентрированно провести эти игры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тимощук: «Первый сбор был самый тяжелый»
Сегодня, 00:21 Комментарии0
Тороп: «Спасибо руководству, что дали шанс проявить себя»
Вчера, 23:38 Комментарии0
Сёмин: «Будем пробовать Жемалетдинова в роли центрального нападающего»
Вчера, 22:24 Комментарии0
Рейнгольд: «„Зенит“ поступает по-скотски с Кокориным»
Вчера, 22:14 Комментарии23
Сёмин: «Коченков не очень уверенно действовал в прошлой серии пенальти»
Вчера, 22:12 Комментарии1
Сёмин: «Поработаем над стандартными положениями»
Вчера, 22:04 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:12
Лично я не верю, что ближайшие преследователи "Зенита" в матчах между собой и другими командами РПЛ НЕ будут терять очки, следовательно итог чемпионата предрешен.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:04
Да нэээт не все ваших руках).
RussianMango
RussianMango
вчера в 23:59
Будут отчаянно сражаться против нас...........Тимощук имел ввиду Сочи с Оренбургом?
beefs
beefs
вчера в 23:59
Болтун...
drug01
drug01
вчера в 23:52
Очки то есть,а чемпионской игры НЕТ ! Поэтому такой результат в ЕВро кубках ????? Особо радоваться нечему !
ошалевший
ошалевший ответил Лазуревый_Мужчина
вчера в 23:45
Нет шансов у этих нищебродов, Толя. Просто нет. Зенит - он на два уровня выше всех остальных. Мы играем в своей собственный лиге - там у нас лишь один противник: мы сами.
вилков ты ли это?
Я И Блан
Я И Блан
вчера в 23:28
В чьих ваших??? В хохлятских??? Мы чего то не знаем???
particular
particular
вчера в 23:27
Да, ладно... Руки тут не при чём..:)
Лазуревый_Мужчина
Лазуревый_Мужчина
вчера в 23:27
Нет шансов у этих нищебродов, Толя. Просто нет. Зенит - он на два уровня выше всех остальных. Мы играем в своей собственный лиге - там у нас лишь один противник: мы сами.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:25
Чемпионом станет Зенит. Это даже моей бабушке понятно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100