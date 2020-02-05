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Тороп: «Спасибо руководству, что дали шанс проявить себя»

вчера, 23:38
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Голкипер ЦСКА Владислав Тороп поделился впечатлениями после товарищеского матча против «Ориуэлы».

К своему удивлению, я вообще не волновался, когда вышел на разминку, все было как всегда. Хочу сказать спасибо руководству, что дали шанс проявить себя. Это простой товарищеский матч, мы контролировали игру, нам удалось забить в концовках обоих таймов. Считаю, добились хорошего результата.

Самые сложные моменты — простые, потому что может упасть концентрация. Нужно было в каждом эпизоде выполнить правильные действия, и, кажется, мне это удалось.

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