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Российский футболист Солодченко перешёл в клуб из Никарагуа

сегодня, 10:35

Российский футболист Никита Солодченко стал игроком клуба Премьер-Дивизиона Никарагуа «Депортиво Вальтер Ферретти».

Ранее 22-летний воспитанник краснодарского футбола выступал за испанские клубы из низших дивизионов.

Солодченко уже дебютировал в составе новой команды, выйдя на замену. Игрок провел на поле 15 минут в игре против «Ювентуса» из Манагуа (4:1).

«Вальтер Ферретти» становился чемпионом местного первенства в 2015 и 2017 годах.

Недавно «Соккер.Ру» подвел итоги зимнего трансферного окна 2020 года. 

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 11:00
Надо было в Гондурас ехать. Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:00
Гражданство Никарагуа примет - будет в сборной играть.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:57
Наверно расизму подвергается.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:51
Никита Солодченко думал что переходит в Депортиво из Ла Коруньи и будет играть против Ювентуса с Роналду. Но агент плохо разбирается в географии и оформил трансфер в Депортиво из Никарагуа
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 10:50
Жесть.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 10:45
страна где средняя стоимость проститутки 3 бакса, одна из самых бедных
Faustello
Faustello
сегодня в 10:44
Ещё чуть чуть и в Гондурасе будет играть, это успех ))
КРУЖКА БРАГИ
КРУЖКА БРАГИ
сегодня в 10:42
Де это?
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:40
Тот самый случай, когда уж лучше в ФНЛ, ну или РПЛ если потянет
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