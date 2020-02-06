Российский футболист Солодченко перешёл в клуб из Никарагуа

Рамос + Варан. Пожалуй, лучшая связка в мире Дуэт двух чемпионов мира в Мадриде переживает лучший момент своего

Избежать падения. Опасная весна для ЦСКА «Армейцы» в равных условиях с конкурентами в РПЛ, но «Соккер.ру» отмечает ряд

История Дзюбы – история российского футбола «Соккер.ру» не хочет верить, что Моуриньо звал Артема в «Тоттенхэм». Печально,

Роналду — 35! Азбука Криштиану в именах и лицах В день рождения кумира миллионов «Соккер.ру» рассказывает о людях, которые