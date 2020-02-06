Российский футболист Солодченко перешёл в клуб из Никарагуа

Российский футболист Никита Солодченко стал игроком клуба Премьер-Дивизиона Никарагуа «Депортиво Вальтер Ферретти».
Ранее 22-летний воспитанник краснодарского футбола выступал за испанские клубы из низших дивизионов.
Солодченко уже дебютировал в составе новой команды, выйдя на замену. Игрок провел на поле 15 минут в игре против «Ювентуса» из Манагуа (4:1).
«Вальтер Ферретти» становился чемпионом местного первенства в 2015 и 2017 годах.
Россиянин перешёл в клуб из Никарагуа 🇳🇮— Российские футболисты за границей (@ruslegioners) February 5, 2020
22-летний воспитанник краснодарского футбола Никита Солодченко подписал контракт с клубом из Никарагуа «Депортиво Вальтер Ферретти». В последнее время российский полузащитник играл за ряд испанских клубов низших дивизионов. pic.twitter.com/UnSsgL7WQ0
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