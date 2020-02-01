Трансферная зима 2020. Знаковые сделки в топ-5

сегодня, 15:40

«Соккер.ру» подбивает итоги зимней трансферной кампании в элитных лигах, ведь есть о ком рассказать.

Хитрейшая сделка зимы. Холанд достался «Боруссии» Д

Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Например, необъяснимой остается любовь владельцев МЮ к Вудворду. Эду давно нужен спортивный директор. Зимой упустили 19-летнего Холанда за 45 млн евро, а «Боруссия» Д получила форварда с голами, который был нужен Сульшеру – отсюда аренда 30-летнего нигерийца Игало из чемпионата Китая. Эрлинг теперь зажигает в Бундеслиге, а новому клубу достанется минимум за 75 млн евро – опция выкупа активируется в январе 2021. «Боруссия» отдала 20 млн евро за трансфер, щедро заплатила отцу игрока – был его агентом, и Мино Райоле – договорился о сделке, но не проиграет в итоге.

Возвращение легенды. Ибрагимович снова в «Милане»

В семнадцати матчах сезона до возвращения Златана «россонери» одержали всего шесть побед. В шести матчах со шведом на поле – ничья и пять побед. Это уже удачная сделка. Тем более, «Милану» опытный нападающий достался бесплатно. И хотя у него огромная зарплата – 3.5 млн евро за полгода, а еще 500 тысяч заплатят, если попадут в еврокубки, контракт пока только до конца сезона. Но поскольку Ибрагимович положительно влияет на команду – проснулся Ребич, показали пару раз характер, то есть шанс продолжить банкет за 6 млн евро в год. Пусть Златану уже 38 лет, но швед силен физически. Это правильная сделка для «Милана».

Парень с ДНК «Барселоны». «Лейпциг» перехватил Ольмо

Дани снова удивил. Парень, который мечтает поиграть за основную сборную Испании на Евро, озадачивал выбором нового клуба – когда перебрался из «Барселоны» в загребское «Динамо». Но Ольмо поступил мудро, ведь смог планомерно расти в чемпионском составе, засветился в Лиге чемпионов в этом сезоне. Сразу стало понятно – зимой сменил клуб и чемпионат. Говорили о «Милане» и «Вулверхэмптоне», даже о возвращении в «Барселону», но выбрал «Лейпциг». Крутая сделка, Вернер не может тащить команду сам, и забивая, и ассистируя.

Лишний рядом с Эрлингом. Пако выбрал «Вильярреал»

Алькасер после перехода в дортмундскую «Боруссию» Холанда оказался лишним в составе, хотя и до этого выходил на замену, ведь Ройс может играть на острие, если рядом Азар и Санчо. Теперь на вершине пирамиды Эрлинг, а испанец вернулся домой. У «Вильярреала» есть кому отдавать передачи – Санти Касорла чего стоит, команда результативная – по голам третьи в Примере, но Пако нужен, чтобы провести концовку сезона не хуже «Хетафе» и помечтать о зоне ЛЕ . «Вильярреал» отдал 23 млн евро – большие деньги.

Когда гольфист сорвался. Бергвейн отправился в «Тоттенхэм»

Под крыло Моуриньо не перебрался Бэйл – хотя до последнего дня говорили о возможном возвращении валлийца в «Тоттенхэм». Но эта сделка казалась странной после решения «шпор» потратить 32 млн евро (это с бонусами, один из самых дорогих трансферов зимы) на голландского вингера ПСВ . Моуриньо ждал и не дождался центрального нападающего на замену Кейну – решили, что справятся силами Моуры и Сона на неродной позиции, а вот слева появился Бергвейн, что может разнообразить атаку «шпор», пускай не по центру, как Харри.

Удивили Россию и Испанию. «Сельта» выбрала Смолова

Чалов не добрался в Лондон – Гинер не фанат «Кристал Пэлас», считает, что это не команда уровня Федора. Алексея Миранчука не отпустили в Серию А – а похоже, что «Милан» им все-таки интересовался. Зато Федор Смолов неожиданно перебрался в Ла Лигу. Форвард уже не интересует «Вест Хэм» или «Боруссию» Д, как раньше, зато выбрал себе сложную задачу – не испортить впечатления фанатов «Сельты» о российских футболистах. Планка высокая, ведь Карпин и Мостовой зажигали. Смолов получил вызов, пусть пашет и забивает!

Блудный сын вернулся. Карраско вернулся в «Атлетико»

Трансфер выделяем сразу по нескольким причинам. Во-первых, коронавирус гриппа пока не посеял панику среди иностранных игроков в Китае, но старт сезона отложили, ситуация напряженная. Во-вторых, Феррейра-Карраско был слишком крутым для середняка Суперлиги – 17 голов и 7 ассистов напоминают, насколько это классный игрок, а торчал в стране, где его задарили деньгами. В-третьих, «Атлетико» не может найти правильный выход в атаку. Бельгийскому универсалу всего 26 лет, его прекрасно знает Симеоне. Эта аренда может сказаться на игре сильнее, чем ставка за Фелиша за 126 млн евро. Кстати, если эпидемия коронавируса перерастет в пандемию – семьи Халка, Оскара, Пелле, Паулиньо, Захави и других начнут паниковать. Тогда в феврале увидим парочку неожиданных свободных агентов, которые вернутся в Европу или Бразилию.

Порождающий конфликт. Нюбель выбрал «Баварию»

Если Нойер из Гельзенкирхена в Мюнхен перебрался за большие деньги, то молодой вратарь «Шальке» выбрал новую команду, отказавшись подписать новый контракт. В Гельзенкирхене разозлились на Алекса – Нойеру до сих пор припоминают его «предательство», а тут еще и ни одного евро «Шальке» от «Баварии» за Нюбеля не получит. Заодно вратарь разозлил ветерана сборной Германии. Мануэль очень ревнивый, конфликтовал с Левом, когда тот поддержал прогресс тер Штегена в сборной. Новичка Нойер вряд ли примет. Забавно, что решение найти замену Ману совпало с возвращением Кана. Оливер готовится стать председателем правления «Баварии», а в свое время у него был собственный Нюбель – Леманн в сборной.

Три ставки на будущее. Тринкан, Кулушевски и Рейньер

«Барселона», «Ювентус» и «Реал» зимой заплатили от 30 до 35 млн евро за молодых футболистов из Португалии, Швеции и Бразилии. Для Переса ставка на очередного юного бразильца не стала чем-то новым, но Рейньер пока не готов к игре за первый состав – начнет адаптацию в «Кастилье». У Кулушевски похожая история, ведь принадлежал «Аталанте», но раскрылся в «Парме», где и доиграет сезон до конца. Ну, и «Барселона» не тянула со ставкой на дорогого футболиста без серьезного опыта, взяли у «Браги» Тринкана, оставив до лета в Португалии. Как описать дорогую тройку, чтобы стало понятно, о ком речь? Тринкан никакой не «новый Роналду», а скорее второй Кака по стилю игры. Кулушевски не Недвед 2.0, но смахивает на юного Де Брюйне, когда тот выступал выше по схеме в «Вольфсбурге». А вот Рейньер не «новый Неймар», скорее парень формата Ривалдо, которого теперь тренирует Рауль. Якобы «новый Роналду» выбрал «Барселону», а якобы «новый Неймар» - «Реал».

Пострадал из-за льва. Пентек перебрался в Берлин

Если бы Кшиштоф играл шикарно, то «Милану» не понадобился Ибрагимович. Но раз сам Златан выступает прекрасно после возвращения в Европу – даже с учетом, что не может пока играть полные матчи постоянно, то поляку пришлось искать практику накануне Евро-2020. Пентеком интересовались многие клубы, поскольку 27 млн евро – не самые большие деньги за молодого форварда. Поляк не стал вторым Шевченко в «Милане», но Клинсманн присмотрел его для «Герты». Немцы не очень далеко от зоны вылета, голы Пентека пригодятся столичному немецкому клубу.

Новая жертва Вудворда. Бруну Фернандеш в Манчестере

О тех, кого присмотрел себе МЮ , но не подписал, можно говорить отдельно, ведь в списке Умтити, Хименес, Фабиан, Сумаре, Мэддисон, и многие другие. Или Холанд – как самый близкий к трансферу пример. Но поскольку у Сульшера проблемы не только в центре атаки после травмы спины у Рэшфорда, но и на линии плеймейкера. По передачам под удар за матч лидирует Погба, который не играет, так что трансфер Фернандеша можно назвать правильной сделкой. Не самый дорогой – 45 млн евро, и вряд ли все бонусы активируются, доплата не будет максимальной. Португалец результативен, есть только одна проблема – пока решения принимает Вудворд, даже хорошим игрокам в МЮ чаще плохо.

Сделка в стиле Маротты. Эриксен перешел в «Интер»

Кристиан разорвал отношения с «Тоттенхэмом», в последнее время в составе англичан ему было неуютно. Конечно, когда контракт футболиста с трансферной стоимостью в 80-100 млн евро заканчивается, то желающих подписать его много. Однако МЮ и «Барселона» шанс потеряли, ведь после неудачи с Модричем – бывшим игроком «шпор», если кто забыл, Беппе Маротта обхаживал Эриксена. Конте решил усиливаться ребятами из АПЛ – Мозес, Алексис Санчес, Янг и Лукаку в команде, а теперь и датский принц, против которого сражаться сборной России на Евро-2020. Прекрасный трансфер за копейки по нынешним ценам – 20 млн евро за не старого хавбека, и контракт на 4.5 года. Маротта умеет делать трансферы, всем бы таких директоров!