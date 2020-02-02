«Бабушка» принарядилась

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«Соккер.ру» рассказывает о неслыханной активности «Герты» на трансферном рынке.

Вот и закрылось зимнее трансферное окно в большинстве европейских стран. Стало известно, в каких составах клубы будут доигрывать сезон. «Соккер.ру» уже рассказывал о самых громких январских сделках. А теперь поговорим о клубе, который вёл себя активнее всех во время шопинга.

Удивительно, но чемпионом зимнего трансферного окна стала берлинская «Герта». Польский бомбардир Кшиштоф Пёнтек был куплен у «Милана» за 27 миллионов евро. 25 миллионов были перечислены на баланс «Лиона» за опорного полузащитника Тусара. При этом 22-летний француз доиграет сезон в своём старом клубе, а в Берлин переберётся только летом. Ещё 15 миллионов «пожилая фрау» выложила за бразильского нападающего «РБ Лейпциг» Матеуса Кунью. Аргентинец Сантьяго Аскасибар по прозвищу Эль Русо (русский) покинул «Штутгарт» в обмен на 11 миллионов. 27+25+15+11=78. Семьдесят восемь миллионов. Неслабо для середнячка Бундеслиги.

Как распорядится «бабушка» всем этим добром? В этом сезоне «Герте» нужно уцелеть. Берлинцы играют ни шатко, ни валко. Пока тринадцатые. От опасного шестнадцатого места – шесть очков. Этот зазор можно преодолеть за два прыжка. Накупить игроков почти на 80 миллионов и потом вылететь, - было бы чересчур. Поэтому у «Герты» одна цель – оттолкнуться как можно дальше от зоны вылета. И побороться за Кубок Германии. Во вторник «пожилой фрау» предстоит встреча в Гельзенкирхене. Две игры с «Шальке» за одну неделю.

Размах «Герты» впечатляет. Пёнтек очень зол и заряжен на голы. Должен принести немало пользы Аскасибар. Но у столичного клуба был и без того приличный состав. Вратарь сборной Норвегии - Руне Ярстейн, сильные защитники - Никлас Штарк, Дедрик Бойята, Карим Рекик, Марвин Платтенхардт и Максимиллиан Миттельштадт, Джордан Торунарига и Людвиг Клюнтер. Средняя линия - Арне Майер, Джавайро Дилросун, Марко Груич… Стоп, не перечислять же весь состав «Герты». Можете ознакомиться с ним у нас на сайте. А заодно и сравнить, например, с кадрами соседей и по городу, и по таблице – «Унионом». Заодно почувствовать разницу. С таким подбором игроков «старушка» должна не о выживании заботиться, а в Лигу Европы дверь прорубать. Даже без январского усиления.

Но сезон у берлинцев не задался. «Соккер.ру» уже рассказывал о том, как не справился с управлением Анте Чович. Приход Юргена Клинсманна чуть-чуть улучшил ситуацию. Однако испортил картину матч с «Баварией», проигранный дома. В прошлом сезоне «Герта» красиво приложила чемпиона, а сейчас просто развалилась. Из сильных игроков пока не получается крепкая команда, а тренерского мастерства Клинсманна может оказаться недостаточно. Юрген был замечательным нападающим, однако сказать то же самое про Клинсманна тренера - пока нельзя. Не случайно, контракт с ним был заключён до конца года. И не факт, что он будет продлён.

Вряд ли столь масштабные закупки были сделаны под нынешнего тренера. В Берлине ждут кого-то ещё. Проблема «а где найти кого-то» - не столь уж неразрешима. Не нужно «обходить весь мир», достаточно вспомнить о своих воспитанниках. Тем более что братья Нико и Роберт Ковачи сейчас не связаны обязательствами ни с одним из клубов. Почему бы не вернуться в родной коллектив?

«Ну вот, Ковачи, которых выгнали из „Баварии“. Неужели никого серьёзнее нет?» - пробурчит кто-то из читателей. Но одно дело тренировать «Баварию», а другое – «Герту», при всём уважении к берлинской команде. От мюнхенцев ждут европейского триумфа, а домашние победы принимаются как должное. В Берлине же будут рады, если «Герта» попадет в Лигу Европы для начала или возьмёт Кубок. А попадание в Лигу чемпионов станет праздником. Поэтому Нико Ковач, который оказался не вполне соответствующим уровню «Баварии», может стать именно тем специалистом, при котором «бабушка» помолодеет и расцветёт. Чему-то в Мюнхене Нико и его младший брат научились. Да и раньше умели. В «Баварию» братьев позвали из «Айнтрахта», с которым они взяли Кубок.

Возможно ли возвращение на тренерскую скамейку Паля Дардаи, который неплохо справлялся со своей миссией ещё год назад? Смысл его замены на Анте Човича так и остался неразгаданным. Паль Дардаи-средний (был ещё и старший, а младший сейчас играет за «Герту») отдохнул, пока нигде не устроился, поэтому вполне может вернуться. Тем более что теперь в его распоряжении будут Пёнтек, Тузар и Аскасибар. Кунья, извините, пока кот в мешке. Возможно, этот вариант тоже просчитывается руководством, однако возвращение Дардаи – скорее всего, план В.

Закупки «Герты» могут принести не только усиление состава, но и некую головную боль. Как вписаться в финансовый fair play. Кого продавать? За ветеранов Ведада Ибишевича и Саломона Калу денег не выручишь. Вряд ли «Вердер» заплатит приличную сумму за арендованного Дави Зельке. Не факт, что бременцы вообще захотят его выкупать. Те же игроки, которые могут действительно стоить дорого и перекрыть разрыв между затратами и прибылью, - Дилросун, Майер, Бойята - нужны самой «старушке». Если их продать летом, то получится как в сказке про трясогузку. У которой то носик увянет, то хвостик. Поэтому столь впечатляющий шопинг пока не означает, что «Герта» обязательно рванёт вперёд. Уйдут одни заботы, придут другие.