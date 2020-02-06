Ари: «Впервые в сборную России меня позвал Капелло»

Нападающий «Краснодара» Ари рассказал о том, с чего начался его путь в сборную России, и каково было впервые сыграть за национальную команду.

Широков, который играл в «Спартаке» и «Краснодаре», сказал, что Капелло хочет со мной поговорить. И вот в какой-то момент итальянец позвонил мне. Меня это немного удивило, но на тот момент я много забивал и отлично чувствовал себя физически. Капелло спросил, интересно ли мне выступать за сборную России. Я сказал: «Да, конечно». Тогда начался процесс, но он встал на паузу, когда Капелло уволили. Дело возобновилось, когда я попал в «Локомотив» и встретил людей, которые помогали сделать паспорт Гильерме.

Я был счастлив, что добился своего и получил-таки гражданство. Играть за сборную – моя мечта. К тому же с паспортом России я помогал и клубу – освобождал одно место под иностранца.

Вызов в сборную был приятным сюрпризом. После матча я ехал в Москву навестить дочь. Когда появилась информация о моём вызове, то мне присылали сообщения близкие и друзья. Они знали, через что я прошёл на пути к сборной России. Писали: «Ты пример для подражания, ты заслужил». Честно говоря, я после вызова в сборную не сразу смог уснуть. Было здорово сыграть против сборной Германии.

Понимаю ли я, почему тренер меня не вызывает в последнее время? Он всегда знает, что лучше для команды. Я лишь благодарен ему за приглашение, несмотря на возраст. Для меня это было важно.