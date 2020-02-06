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Кучаев: «Сейчас я в ЦСКА наполовину защитник, наполовину нападающий»

сегодня, 09:21

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился мнением о своей игровой позиции в составе «армейцев».

Нет позиции, где бы мне было непривычно играть. Я играл на многих. В любом случае каждая позиция — это новый опыт, который не пройдёт даром. Обычно я играл полузащитника или нападающего. Здесь же играю крайнего защитника: наполовину защитник, наполовину нападающий, потому что требования к крайним защитникам у нас очень высокие. Не сказал бы, что я играю именно в обороне. 

Тяжело ли выдерживать полный матч на фоне нагрузок? Всё зависит от подготовки. Чем лучше готовишься к игре, тем проще будет играть. Результат всегда имеет значение, потому что каждый хочет победить, независимо от нагрузок или соперников. Победа даже в товарищеской игре очень важна для нас.

Недавно Кучаев продлил контракт с ЦСКА.

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Союзник противников
Союзник противников ответил Гавроша
сегодня в 09:36
Раз в цска пошел, то сам виноват. Думать нужно было.
Точно! Такой маршрут путешествий сорвался :"Зенит"-"Зенит-2"-"Зенит-3"(Оренбург)-"Зенит-4"(Сочи).Знал бы прикуп-жил бы во всех этих городах.
11-и метровый
11-и метровый
сегодня в 09:35
Короче, ни рыба, ни мясо, только Ференцварошу проигрывать.
Аpбитр
Аpбитр ответил Байкал-38
сегодня в 09:33
В отношении кого у меня троллинг? Разве опять начали троллинг в отношении футбольных персон включать, правила поменялись? Вроде ни один футбольный клуб или про пользователей сайта в моём комментарии не упоминалось!
Вернули.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 09:28
Раз в цска пошел, то сам виноват. Думать нужно было.
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