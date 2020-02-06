Фелиш: «„Ливерпуль“ не в хорошей форме, а в превосходной»

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш порассуждал о предстоящем противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Нам предстоит очень трудный матч. Возможно, «Ливерпуль» – самый тяжелый жребий среди всех соперников, которые могли выпасть. Они не в хорошей форме, а в превосходной. Ко всему прочему, «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.
Нам будет очень сложно, как и в любом другом матче этого турнира. Но против такого «Ливерпуля», который так отлично выступает, нам будет еще труднее.
Напомним, что Фелиш восстанавливается от травмы. В «Атлетико» рассчитывают на его возвращение к матчу с «Ливерпулем».