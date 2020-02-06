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Фелиш: «„Ливерпуль“ не в хорошей форме, а в превосходной»

сегодня, 14:09
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль18.02.2020 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш порассуждал о предстоящем противостоянии в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Нам предстоит очень трудный матч. Возможно, «Ливерпуль» – самый тяжелый жребий среди всех соперников, которые могли выпасть. Они не в хорошей форме, а в превосходной. Ко всему прочему, «Ливерпуль» – действующий победитель Лиги чемпионов.

Нам будет очень сложно, как и в любом другом матче этого турнира. Но против такого «Ливерпуля», который так отлично выступает, нам будет еще труднее.

Напомним, что Фелиш восстанавливается от травмы. В «Атлетико» рассчитывают на его возвращение к матчу с «Ливерпулем».

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 15:40
Атлетико на стадии перестройки не стоит ждать от них чуда.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:34
Маловато шансов у атлетов, автобусничать будут все 180 мин)
cska plus
cska plus
сегодня в 15:33
К сожалению это правда.
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 15:01
Представите радость и эмоции тех кто пройдёт Ливерпуль в этом сезоне...... эмоции сродни завоеванию трофея пройти такой клуб. ( если такое случиться)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:52
1-1,максимум.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:49
Атлетико способна обломать любого фаворита.
beefs
beefs
сегодня в 14:35
Что то рано плачете, ребята...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:34
Ливерпуль - ну очень явный фаворит.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
сегодня в 14:32
Удачи Ливерпулю!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 14:21
А "Атлетико" не в плохой, а в отвратительной)) Как фанера пролетите.
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