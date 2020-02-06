Льорис: «„Тоттенхэм“ всё ещё может побороться за место в топ-4 АПЛ»

Голкипер «Тоттенхэма» рассказал, к чему будет стремиться команда после перерыва в АПЛ .

Когда мы вернемся из этого небольшого перерыва, для нас наступит важнейший период в сезоне, когда мы можем выиграть или проиграть. Сейчас в таблице АПЛ мы находимся не в комфортном положении. Сделаем все, чтобы догнать команды, стоящие выше нас, в этом нам поможет сплоченность. Мы все еще можем побороться за место в топ-4.

У нас были как взлеты, так и падения в этом сезоне, но нам все еще по силам хорошо завершить чемпионат, и это было бы лучшей подготовкой к следующему сезону. У нашего клуба большие амбиции. Последние месяцы были сложными, но лучший ответ мы можем дать на поле.