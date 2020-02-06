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Льорис: «„Тоттенхэм“ всё ещё может побороться за место в топ-4 АПЛ»

сегодня, 13:52

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис рассказал, к чему будет стремиться команда после перерыва в АПЛ.

Когда мы вернемся из этого небольшого перерыва, для нас наступит важнейший период в сезоне, когда мы можем выиграть или проиграть. Сейчас в таблице АПЛ мы находимся не в комфортном положении. Сделаем все, чтобы догнать команды, стоящие выше нас, в этом нам поможет сплоченность. Мы все еще можем побороться за место в топ-4.

У нас были как взлеты, так и падения в этом сезоне, но нам все еще по силам хорошо завершить чемпионат, и это было бы лучшей подготовкой к следующему сезону. У нашего клуба большие амбиции. Последние месяцы были сложными, но лучший ответ мы можем дать на поле.

Ранее главный тренер «шпор» Жозе Моуриньо заявил, что хорошо справляется со своей работой, несмотря на все проблемы в команде. 

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Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:53
Удачи Тоттенхему
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