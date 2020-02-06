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Райола: «Де Лигт похож на нефтяной танкер, скоро его будет не остановить»

сегодня, 12:28

Агент Мино Райола высоко отозвался о защитнике «Ювентуса» Матийсе де Лигте, интересы которого он представляет.

Матийс превращается в стражника Ночного дозора (персонажи сериала «Игра престолов», которые охраняют ледяную стену – прим. «Соккер.ру»). Вы видите его прогресс. Я слышу, что ему приходится тяжко в «Ювентусе», но замечаю, что Матийс становится лучше.

Он впервые оказался в зарубежном топ-клубе, столкнулся с другой культурой, когда привык к культуре «Аякса».

Матийс похож на нефтяной танкер. Не стоит ждать, что он резко развернется на 90 градусов. Он идет постепенно. Но как только он возьмет курс, его будет невозможно остановить.

Недавно и сам Де Лигт поделился мнением о своем прогрессе в туринском клубе. 

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Denkuz
Denkuz
сегодня в 12:30
Удачи!
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