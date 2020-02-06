Райола: «Де Лигт похож на нефтяной танкер, скоро его будет не остановить»

Агент Мино Райола высоко отозвался о защитнике «Ювентуса» , интересы которого он представляет.

Матийс превращается в стражника Ночного дозора (персонажи сериала «Игра престолов», которые охраняют ледяную стену – прим. «Соккер.ру»). Вы видите его прогресс. Я слышу, что ему приходится тяжко в «Ювентусе», но замечаю, что Матийс становится лучше.

Он впервые оказался в зарубежном топ-клубе, столкнулся с другой культурой, когда привык к культуре «Аякса».

Матийс похож на нефтяной танкер. Не стоит ждать, что он резко развернется на 90 градусов. Он идет постепенно. Но как только он возьмет курс, его будет невозможно остановить.