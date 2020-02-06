ГлавнаяНовости

Семак: «Основной состав будем наигрывать позже»

сегодня, 21:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)СабурталоМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Сабуртало» в товарищеском матче.

Всем доволен. Все получили игровую практику. И молодежь сыграла. В принципе, все задачи, которые ставили, выполнили. Получилась достаточно боевая интенсивная игра. Хороший спарринг-партнер сегодня был. Здорово, что победили. Будем готовиться дальше.

Ребята в первом тайме жаловались на поле. Много падали, скользили. Кажется, что оно идеальное, но оно жесткое. У многих подустали мышцы. И игрокам, у которых есть предрасположенность к подобным проблемам, было сложно. Для меня поле нормальное. Но ребята, повторюсь, жаловались.

Мы отталкиваемся от тех футболистов, которые у нас есть. Если говорить об основном составе, будем наигрывать его позже. Пока решаем другие задачи. Просматриваем те или иные связки. На данном этапе не экспериментируем с тактическими построениями.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игрок ЦСКА: «Перейти в „Спартак“? Это что-то за гранью»
Сегодня, 23:06 Комментарии4
Семак: «Приход Ригони связан с уходом Мака»
Сегодня, 22:38 Комментарии4
Семак: «Самое главное, что Малком получил игровую практику»
Сегодня, 22:09 Комментарии11
Сёмин: «Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт»
Сегодня, 19:14 Комментарии8
Слуцкий: «Сильный ветер - самое худшее, что может быть для игры в футбол»
Сегодня, 18:57 Комментарии10
Чалов: «Игры на сборах всегда получаются сложными»
Сегодня, 18:43 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
RussianMango
RussianMango ответил drug01
сегодня в 22:50
Семак: Хороший спаринг-партнер сегодня был.

Звучит как оправдание.
beefs
beefs
сегодня в 22:46
Работать, работать и работать...
drug01
drug01
сегодня в 22:37
Настроение хорошее,это важно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:34
Нормальная тренировка, за счёт и соперника можно не заморачиваться.
Это народным хоть какой то трофей нужно выцепить ...
nubom
nubom ответил Footbolista
сегодня в 22:07
Для основного состава спарринг партнеров из Монголии подгонят...
Би́тва на реке́ Ка́лке — сражение между объединённым русско-половецким войском и монгольским корпусом, действовавшим в рамках похода Джэбэ и Субэдэя 1221—1224 годов. Сражение происходило на реке Калке, на территории современной Донецкой области. Сначала были разбиты половцы и основные русские силы, а через 3 дня 31 мая 1223 года сражение закончилось полной победой монголов. В бою погибло не менее девяти князей и много родовитых бояр и простых воинов из Киевского, Галицко-Волынского, Черниговского, Смоленского и других русских княжеств.
[Википедия]
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил ArtemonD
сегодня в 22:03
Петухеева и Бистровича?
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER
сегодня в 22:03
Главное, что львовские были биты Спартаком, и это непреходящая вечность футбола! Спартак всегда будет разматывать львов)
ArtemonD
ArtemonD
сегодня в 22:01
Зенит уже чемпион, можно расслабиться и свиней подразнить.
Massimo Moratti INTER
Massimo Moratti INTER ответил Footbolista
сегодня в 22:00
Монголы суровые ребята. Могут штук десять глаголу накидать.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:58
Для основного состава спарринг партнеров из Монголии подгонят...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100