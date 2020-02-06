Семак: «Основной состав будем наигрывать позже»

Наставник «Зенита» прокомментировал победу над «Сабуртало» в товарищеском матче.

Всем доволен. Все получили игровую практику. И молодежь сыграла. В принципе, все задачи, которые ставили, выполнили. Получилась достаточно боевая интенсивная игра. Хороший спарринг-партнер сегодня был. Здорово, что победили. Будем готовиться дальше.

Ребята в первом тайме жаловались на поле. Много падали, скользили. Кажется, что оно идеальное, но оно жесткое. У многих подустали мышцы. И игрокам, у которых есть предрасположенность к подобным проблемам, было сложно. Для меня поле нормальное. Но ребята, повторюсь, жаловались.

Мы отталкиваемся от тех футболистов, которые у нас есть. Если говорить об основном составе, будем наигрывать его позже. Пока решаем другие задачи. Просматриваем те или иные связки. На данном этапе не экспериментируем с тактическими построениями.