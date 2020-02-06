Семак: «Самое главное, что Малком получил игровую практику»

Наставник «Зенита» похвалил форварда команды Малкома после товарищеского матча против «Сабуртало».

Он тренируется в общей группе. Сегодня провел 30 минут. Ему очень нужна практика. Он полгода не играл и ему нужно было прочувствовать игровой ритм. Матч сегодня был достаточно непростым. И по интенсивности, и по агрессивности. Самое главное, что он здоров, что он получил практику. Думаю, что с каждым матчем он будет набирать форму.

Почему ограничились именно 30 минутами? Мы смотрели по его состоянию. Изначально планировали от 20 до 30 минут. Исходя из того, как он себя будет чувствовать, по его движению, по игре. Это абсолютно закономерная замена.

Когда он будет готов сыграть 90 минут? В следующем матче дадим ему 45 минут. А уже на сборах в Турции, надеюсь, он будет готов сыграть один или два матча.