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Семак: «Самое главное, что Малком получил игровую практику»

сегодня, 22:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)СабурталоМатч завершен

Наставник «Зенита» Сергей Семак похвалил форварда команды Малкома после товарищеского матча против «Сабуртало».

Он тренируется в общей группе. Сегодня провел 30 минут. Ему очень нужна практика. Он полгода не играл и ему нужно было прочувствовать игровой ритм. Матч сегодня был достаточно непростым. И по интенсивности, и по агрессивности. Самое главное, что он здоров, что он получил практику. Думаю, что с каждым матчем он будет набирать форму.

Почему ограничились именно 30 минутами? Мы смотрели по его состоянию. Изначально планировали от 20 до 30 минут. Исходя из того, как он себя будет чувствовать, по его движению, по игре. Это абсолютно закономерная замена.

Когда он будет готов сыграть 90 минут? В следующем матче дадим ему 45 минут. А уже на сборах в Турции, надеюсь, он будет готов сыграть один или два матча.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 23:09
А если не заиграет или вновь получит травму, кто за это будет нести ответственность?
RussianMango
RussianMango
сегодня в 22:56
Теперь я понял, что за редчайшая травма была у Малкома.....он ее Кокорину передал.
nubom
nubom ответил Сабуртало
сегодня в 22:31
В Сабуртало малколм бы мячики подавал.
...или 120 640 000 000 тугриков (если не ошибаюсь). для Footbolista
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:27
Великий Олимпик Лион
Великий Олимпик Лион ответил Gurben
сегодня в 22:22
А что в зените есть Жига, которая бабло стрижёт?
Gurben
Gurben
сегодня в 22:20
Это вам не шуррле с геем жигой по полю бабло стричь.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 22:19
Игрок дорогой. Лучше все-таки поберечь до окончания контракта.
Можно будет, например, на "Газпром Арене" выпускать для символического удара по мячу в начале матча.
Сабуртало
Сабуртало ответил Footbolista
сегодня в 22:15
40 млн.€ = 10 тыс. сабуртал...
В Сабуртало малколм бы мячики подавал.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:15
40 млн.€ = 10 тыс. сабуртал...
Leningrad 84
Leningrad 84
сегодня в 22:13
Здоровья, удачи и побольше голов!
Romkurch
Romkurch
сегодня в 22:12
Удачи!
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