Тихонов: «Надеюсь, что Бакаев прибавит еще больше»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступления полузащитника московской команды Зелимхана Бакаева.
Очень нравится, как Бакаев разгоняет атаки. Он быстрый, хорошо разгоняет атаки, обладает сильными индивидуальными качествами. Чем больше играешь и чем больше на тебя рассчитывает команда, тем сильнее ты играешь. Надеюсь, что Бакаев прибавит еще больше. «Спартаку» нужен человек, который сам может сделать что-то на поле. Бакаев способен сделать результат или создать момент.
Ранее Андрей Тихонов поделился мнением о переходе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан красно-белых на правах аренды.