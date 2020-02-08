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Тихонов: «Надеюсь, что Бакаев прибавит еще больше»

сегодня, 14:54

Бывший футболист и тренер «Спартака» Андрей Тихонов оценил выступления полузащитника московской команды Зелимхана Бакаева.

Очень нравится, как Бакаев разгоняет атаки. Он быстрый, хорошо разгоняет атаки, обладает сильными индивидуальными качествами. Чем больше играешь и чем больше на тебя рассчитывает команда, тем сильнее ты играешь. Надеюсь, что Бакаев прибавит еще больше. «Спартаку» нужен человек, который сам может сделать что-то на поле. Бакаев способен сделать результат или создать момент.

Ранее Андрей Тихонов поделился мнением о переходе нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в стан красно-белых на правах аренды.

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drug01
drug01
сегодня в 15:00
.....если будет в составе?
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