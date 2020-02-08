Тихонов: «„Спартаку“ нужно перенести победный дух на чемпионат»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал победу команды в Кубке Париматч Премьер.

Хотелось бы, что этот трофей сподвиг «Спартак» к новым победам. В мое время не было таких турниров, у нас были рабочие тренировочные игры. Но поиграть с такими командами и выиграть турнир — это придает эмоции. Однако нельзя забывать про саму игру. Через три недели официальные матчи, там уже будет совсем другой уровень. Поздравляем «Спартак». Небольшая, но все же победа. Повторю, что главное перенести этот победный дух на чемпионат. Может, Тедеско оставил какие-то идеи на чемпионат, не стал все показывать в Катаре.