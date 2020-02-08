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Тихонов: «„Спартаку“ нужно перенести победный дух на чемпионат»

сегодня, 16:56
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал победу команды в Кубке Париматч Премьер.

Хотелось бы, что этот трофей сподвиг «Спартак» к новым победам. В мое время не было таких турниров, у нас были рабочие тренировочные игры. Но поиграть с такими командами и выиграть турнир — это придает эмоции. Однако нельзя забывать про саму игру. Через три недели официальные матчи, там уже будет совсем другой уровень. Поздравляем «Спартак». Небольшая, но все же победа. Повторю, что главное перенести этот победный дух на чемпионат. Может, Тедеско оставил какие-то идеи на чемпионат, не стал все показывать в Катаре.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Тихонов Андрей  Стадион «Эспайр»
Источник: Матч ТВ
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Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 17:41
Милошевича и Натхо удалили в матче со «Спартаком». Тренер «Партизана» хотел увести команду с поля из-за судейского беспредела.
Сам же Тихонов после матча назвал поведение судей позором и надеется, что такого беспредела больше не повториться.
Так о каком победном духе он имеет вести речь? Где логика? А выиграл бы Спартак без помощи судей?
ШУРТАН
ШУРТАН
сегодня в 17:19
Катарских судей назначал не Спартак, а Париматч Премьер. Весьма возможно, что зениту выгодна такая дискредитация Спартака.
cska1948
cska1948
сегодня в 17:17
"...главное перенести этот победный дух на чемпионат..."
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Такой "победный дух" можно перенести ТОЛЬКО с катарскими судьями, без них НЕ получиться.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:16
это мы поглядим в играх чемпионата)))) от куда дух пойдёт))))
311
311
сегодня в 17:11
„Спартаку“ нужно перенести катарских судей на чемпионат»
serh62
serh62
сегодня в 17:08
тренер и игроки спартака поставили ультиматум федуну... если не гарантирует судейство в их пользу, на игру не выходят
Никита Бычков
Никита Бычков
сегодня в 17:07
В фнл
1 команда
1 команда
сегодня в 17:05
    Aris
    Aris
    сегодня в 16:59
    Какой дух??? Ходят сонные мухи, ни бей и не беги! Отвратительное чувство.
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