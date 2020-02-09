ГлавнаяНовости

Пирло: «Конте становится демоном, когда проигрывает»

сегодня, 10:09

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии Андреа Пирло считает главного тренера «Интера» Антонио Конте лучшим наставником в своей карьере.

«Интер» будет бороться за Скудетто до самого конца. Конте заставляет вас играть на пределе возможностей, лучше, чем вы могли бы себе представить.

Он одержим победой, поэтому, когда он проигрывает, он становится демоном. В такие моменты вы даже не осмелитесь поговорить с ним.

Конте — лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Именно из-за него я сам начал задумываться о том, чтобы начать тренерскую карьеру.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Главный тренер «Монако»: «Очевидно, что мы всё ещё строим команду»
Сегодня, 09:27 Комментарии5
Роуз: «В „Ньюкасле“ мне дали возможность играть каждую неделю»
Сегодня, 09:22 Комментарии1
Роналду: «Нам следует продолжать усердно работать»
Сегодня, 09:17 Комментарии4
Паццини: «Победу над „Ювентусом“ заслужил весь город»
Сегодня, 08:57 Комментарии5
Юрич: «В игре с „Ювентусом“ нам требовался характер»
Сегодня, 08:33 Комментарии1
Сарри: «Нужно упорнее работать»
Сегодня, 08:22 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Juve14
Juve14
сегодня в 10:36
Он и кем то мерзким становится так как без принципный и продажный человек
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100