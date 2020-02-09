Пирло: «Конте становится демоном, когда проигрывает»

Бывший футболист «Ювентуса» и сборной Италии считает главного тренера «Интера» лучшим наставником в своей карьере.

«Интер» будет бороться за Скудетто до самого конца. Конте заставляет вас играть на пределе возможностей, лучше, чем вы могли бы себе представить.

Он одержим победой, поэтому, когда он проигрывает, он становится демоном. В такие моменты вы даже не осмелитесь поговорить с ним.

Конте — лучший тренер, с которым я когда-либо работал. Именно из-за него я сам начал задумываться о том, чтобы начать тренерскую карьеру.