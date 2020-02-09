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Коченков: «Я нормально отреагировал на замену перед пенальти»

сегодня, 10:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗакончился после серии пенальти

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков рассказал о своей реакции на замену перед серией пенальти против «Спартака» в матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

Сразу понял, что его выпускают под пенальти. Мне не было обидно. Просто в предыдущей серии [против «Партизана»] я не отбил ни одного пенальти. Видимо, поэтому решили поменять. Это нормально, все правильно. Замена вообще не планировалась и никак не обсуждалась, но я нормально отреагировал. Без проблем, если это нужно команде. Никита здорово вышел. Возможно, эмоционально он был лучше готов.

Не хотелось устраивать шоу в стиле Кепы, если тренер считает, что для команды это лучше (получилось лучше, команда выиграла), то никаких проблем. Я отработал в игре, Никита — в серии. Палыч угадал, это сработало. Может, я бы остался и отбил — никто не знает. Инцидент с Кепой — странный. Нужно выбирать: либо свои личные амбиции, либо командные.

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Кубок Париматч Премьер 2020  Россия: мнение  Коченков Антон  Стадион «Эспайр»
Источник: Матч ТВ
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