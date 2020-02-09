Коченков: «Я нормально отреагировал на замену перед пенальти»

Вратарь «Локомотива» рассказал о своей реакции на замену перед серией пенальти против «Спартака» в матче товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер.

Сразу понял, что его выпускают под пенальти. Мне не было обидно. Просто в предыдущей серии [против «Партизана»] я не отбил ни одного пенальти. Видимо, поэтому решили поменять. Это нормально, все правильно. Замена вообще не планировалась и никак не обсуждалась, но я нормально отреагировал. Без проблем, если это нужно команде. Никита здорово вышел. Возможно, эмоционально он был лучше готов.

Не хотелось устраивать шоу в стиле Кепы, если тренер считает, что для команды это лучше (получилось лучше, команда выиграла), то никаких проблем. Я отработал в игре, Никита — в серии. Палыч угадал, это сработало. Может, я бы остался и отбил — никто не знает. Инцидент с Кепой — странный. Нужно выбирать: либо свои личные амбиции, либо командные.