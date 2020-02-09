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Хоу: «Гол в раздевалку очень сильно изменил картину матча с „Шеффилдом“»

сегодня, 21:18
Шеффилд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Шеффилд Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу прокомментировал поражение своей команды в матче 26-го тура АПЛ от «Шеффилд Юнайтед».

Весь первый тайм мы контролировали игру. Возвращение в состав нескольких игроков дает свои плоды. Но гол в раздевалку очень сильно изменил картину матча. 

Во втором тайме нам уже не удавалась установка на матч, «Шеффилд» очень грамотно контролировал ход игры, пресекал наши начинания. Конечно, неприятно проигрывать в концовке. Разберем этот матч, забудем его и будем побеждать в следующем.

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