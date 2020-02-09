Ганчаренко: «У ЦСКА есть проблемы в обороне»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Зенита» в контрольном матче.
Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своё состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла. Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счёте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить.
А во втором научатся беречь достигнутый результат первого тайма.
Команда у нас новая, молодая, перспективная на годы вперёд.
А вот с таким дорогим составом как у лазурно-голубых должно быть стыдно, когда весь тайм их пацаны гоняют 21 летние.
А во втором научатся беречь достигнутый результат первого тайма.
Команда у нас новая, молодая, перспективная на годы вперёд.
А вот с таким дорогим составом как у лазурно-голубых должно быть стыдно, когда весь тайм их пацаны гоняют 21 летние.
Тогда от Лудогорцев дырофеев43 будет штук по 15 получать(( ХАХАХАХА
Тогда от Лудогорцев дырофеев43 будет штук по 15 получать(( ХАХАХАХА