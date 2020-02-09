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Ганчаренко: «У ЦСКА есть проблемы в обороне»

сегодня, 22:05
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение от «Зенита» в контрольном матче.

Когда год назад мы выиграли почти все контрольные матчи при двух ничьих, нам не хватало трезвой оценки. Игра с «Зенитом» поможет нам трезво оценить своё состояние и выявить проблемы, которые есть, чтобы исправить их к чемпионату. Если атакой я доволен – в каждом матче забиваем по два мяча, то в обороне есть проблемы, и игра с «Зенитом» их вскрыла. Можно сказать, что в первом тайме мы доминировали и по делу повели в счёте. Затем «Зенит» изменил схему, и мы немножко растерялись. Выпало два человека из отбора, неправильно в атаку начали выходить.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 22:56
Время для исправлений ошибок еще есть!
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 22:52
Все фигня Витек ! Забей на проблемы, главное мы в тебя верим, хоть в пердиве окажешься , хоть повторишь с Лудогорцем . Ты наш гуру!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:31
зто давно всем известно
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:31
Важно что в первом тайме двушку всем на сборах отгружают.
А во втором научатся беречь достигнутый результат первого тайма.
Команда у нас новая, молодая, перспективная на годы вперёд.

А вот с таким дорогим составом как у лазурно-голубых должно быть стыдно, когда весь тайм их пацаны гоняют 21 летние.
220 ВОЛЬТОВЫЙ
220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:29
Двух деревянный и Онопко!
Тогда от Лудогорцев дырофеев43 будет штук по 15 получать(( ХАХАХАХА
Туринский к
Туринский к
сегодня в 22:26
Зато в воротах проблем поубавилось)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:24
Не понятна упертость ВМГ в отношении Карпова. Молодой парнишка, не без способностей, но совсем сырой, проигрывает почти всю силовую борьбу, да и по скорости не супер. В такой ситуации Гогуа получше будет, последние игры показали. Дивеев тоже не супер, но у него физика на уровне. Так что я за тройку Дивеев, Гогуа, Магнуссон.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
сегодня в 22:21
Двух дубов верните! хахаха
    vinyardrip
    vinyardrip ответил 220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 22:21
    Двух дубов верните! хахаха
    Так ты ж один.. И то не берут))
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    220 ВОЛЬТОВЫЙ
    сегодня в 22:06
    Двух дубов верните! хахаха
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