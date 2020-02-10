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Миланское дерби, поражения «Ювентуса» и «Наполи». Итоги 23-го тура Серии А

10 февраля 2020, 00:47

Завершились матчи 23-го тура чемпионата Италии.

«Интер» - «Милан» 4:2
Голы: Брозович 51, Весино 54, де Врей 70, Лукаку 90 - Ребич 40, Ибрагимович 45+1

«Верона» - «Ювентус» 2:1
Голы: Борини 76, Паццини 86 (пенальти) - Криштиану Роналду 65

«Рома» - «Болонья» 2:3
Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 72 - Орсолини 16, Бэрроу 26, Бэрроу 51

«Фиорентина» - «Аталанта» 1:2
Голы: Кьеза 32 - Сапата 49, Малиновский 72

СПАЛ - «Сассуоло» - 1:2
Голы: Бонифаци 23 - Капуто 65 (пенальти), Бога 90

«Наполи» - «Лечче» 2:3
Голы: Милик 48, Кальехон 90 - Лападула 29, Лападула 61, Манкосу 82

«Парма» - «Лацио» 0:1
Гол: Кайседо 41

«Дженоа» - «Кальяри» 1:0
Гол: Пандев 43

«Брешиа» - «Удинезе» 1:1
Голы: Бизоли 81 - де Пауль 90

«Торино» - «Сампдория» 1:3
Голы: Верди 55 - Рамирес 70, Рамирес 75, Квальярелла 79 (пенальти)

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Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Шишанутый
10 февраля в 08:39
Да борьба за скудетто обостряется. Ювентусу еще тежелее ведь ЛЧ добавляется и придется распределить силы а Интер с Лацио свои еврокубки слили. Удачи Ювентусу!
    Шишанутый
    Шишанутый
    10 февраля в 01:00
    Да борьба за скудетто обостряется. Ювентусу еще тежелее ведь ЛЧ добавляется и придется распределить силы а Интер с Лацио свои еврокубки слили. Удачи Ювентусу!
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
    10 февраля в 00:47
    Интер с победой!
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