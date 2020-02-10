Миланское дерби, поражения «Ювентуса» и «Наполи». Итоги 23-го тура Серии А

Завершились матчи 23-го тура чемпионата Италии.
«Интер» - «Милан» 4:2
Голы: Брозович 51, Весино 54, де Врей 70, Лукаку 90 - Ребич 40, Ибрагимович 45+1
«Верона» - «Ювентус» 2:1
Голы: Борини 76, Паццини 86 (пенальти) - Криштиану Роналду 65
«Рома» - «Болонья» 2:3
Голы: Денсвил 22 (автогол), Мхитарян 72 - Орсолини 16, Бэрроу 26, Бэрроу 51
«Фиорентина» - «Аталанта» 1:2
Голы: Кьеза 32 - Сапата 49, Малиновский 72
СПАЛ - «Сассуоло» - 1:2
Голы: Бонифаци 23 - Капуто 65 (пенальти), Бога 90
«Наполи» - «Лечче» 2:3
Голы: Милик 48, Кальехон 90 - Лападула 29, Лападула 61, Манкосу 82
«Парма» - «Лацио» 0:1
Гол: Кайседо 41
«Дженоа» - «Кальяри» 1:0
Гол: Пандев 43
«Брешиа» - «Удинезе» 1:1
Голы: Бизоли 81 - де Пауль 90
«Торино» - «Сампдория» 1:3
Голы: Верди 55 - Рамирес 70, Рамирес 75, Квальярелла 79 (пенальти)