«Интер» добился волевой победы над «Миланом»

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10 февраля 2020, 00:43

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле добился волевой победы над «Миланом». «Россонери» в первом тайме вышли вперед благодаря голам Анте Ребича и Златана Ибрагимовича. «Нерадзурри» ответили голами Марцело Брозовича, Матиаса Весино, Стефана де Врея и Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице «Интер» выходит на первое место (54 очка), обгоняя «Ювентус» по дополнительным показателям. «Милан» на 10-й строчке (32 очка).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Милан» 4:2 (0:2)

Голы: Брозович 51, Весино 54, де Врей 70, Лукаку 90 - Ребич 40, Ибрагимович 45+1

«Интер»: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Мозес 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги 90+5), Лукаку, Санчес (Эриксен 72)

Главный тренер: Конте Антонио.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Рафаэл Леау 80), Кессье (Лукас Пакета 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура 84), Чалханоглу, Ибрагимович

Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Весино 48, Шкриньяр 55, Барелла 55, Кессье 62, Конти 79, Лукаку 90+4

Ранее в этом же туре «Лацио» обыграл «Парму».