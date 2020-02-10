«Интер» добился волевой победы над «Миланом»

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле добился волевой победы над «Миланом». «Россонери» в первом тайме вышли вперед благодаря голам Анте Ребича и Златана Ибрагимовича. «Нерадзурри» ответили голами Марцело Брозовича, Матиаса Весино, Стефана де Врея и Ромелу Лукаку.
В турнирной таблице «Интер» выходит на первое место (54 очка), обгоняя «Ювентус» по дополнительным показателям. «Милан» на 10-й строчке (32 очка).
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Милан» 4:2 (0:2)
Голы: Брозович 51, Весино 54, де Врей 70, Лукаку 90 - Ребич 40, Ибрагимович 45+1
«Интер»: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Мозес 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги 90+5), Лукаку, Санчес (Эриксен 72)
Главный тренер: Конте Антонио.
«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Рафаэл Леау 80), Кессье (Лукас Пакета 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура 84), Чалханоглу, Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.
Предупреждения: Весино 48, Шкриньяр 55, Барелла 55, Кессье 62, Конти 79, Лукаку 90+4
Ранее в этом же туре «Лацио» обыграл «Парму».
Вот ты и ищи оправдание вернувшимся в первом тайме росонерцам.)))
Вот ты и ищи оправдание вернувшимся в первом тайме росонерцам.)))
Юве пережил всё и фарсополи, а ббилан к примеру не пережил отставку Берлускони . Аха-ха)
Юве пережил всё и фарсополи, а ббилан к примеру не пережил отставку Берлускони . Аха-ха)
Вся Италия ненавидит Ювентус
Вся Италия ненавидит Ювентус
ахахаха
ахахаха
Теперь это уже не важно.
Теперь это уже не важно.
А врагов то и нет, есть ничтожные хейтерки, нашедшие отдушину в виртуальном пространстве)
А врагов то и нет, есть ничтожные хейтерки, нашедшие отдушину в виртуальном пространстве)
Я прекрасно знал кого я добавил в "друзья". Аха-ха)
Затем я предлагал офтопчанам подчистить топ и оставить лишь адекватных юзеров, но решили никого не выгонять, не смотря на мои просьбы. Это дело коллективное и не мне решать. Но мне не очень комфортно общаться с двуличными и больными на голову людьми, которые тратят пол жизни на вычисление Князей, Лёлек, Донетсков зебест в реальной жизни.
Если уж у кого-то сильно засвербит, то я залью свой профиль из инсты, однокласников и ВК. Аха-ха)
Я прекрасно знал кого я добавил в "друзья". Аха-ха)
Затем я предлагал офтопчанам подчистить топ и оставить лишь адекватных юзеров, но решили никого не выгонять, не смотря на мои просьбы. Это дело коллективное и не мне решать. Но мне не очень комфортно общаться с двуличными и больными на голову людьми, которые тратят пол жизни на вычисление Князей, Лёлек, Донетсков зебест в реальной жизни.
Если уж у кого-то сильно засвербит, то я залью свой профиль из инсты, однокласников и ВК. Аха-ха)
Спасибо)
Спасибо)
Вам до Государя ещё очень далеко)
Вам до Государя ещё очень далеко)
Подписав Мароту и Конте интер расписался в кабинетности и несостоятельности. Аха-ха)
Подписав Мароту и Конте интер расписался в кабинетности и несостоятельности. Аха-ха)
А вот Лацио всегда пожалуйста), у нас перед ними должок за тот фантастический сезон, когда тащимый арбитрами интер, сел в лужу в последнем туре. Но виноват конечно Моджи. Аха-ха)
https://www.youtube.com/watch?v=_5dM1ohC5XI
А вот Лацио всегда пожалуйста), у нас перед ними должок за тот фантастический сезон, когда тащимый арбитрами интер, сел в лужу в последнем туре. Но виноват конечно Моджи. Аха-ха)
Я не вижу у Вас сегодня комментария 13:35.
Может Вы говорили за 01:35 ? То поправил.
Я не вижу у Вас сегодня комментария 13:35.
Может Вы говорили за 01:35 ? То поправил.