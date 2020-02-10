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«Интер» добился волевой победы над «Миланом»

10 февраля 2020, 00:43
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

В матче 23-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем поле добился волевой победы над «Миланом». «Россонери» в первом тайме вышли вперед благодаря голам Анте Ребича и Златана Ибрагимовича. «Нерадзурри» ответили голами Марцело Брозовича, Матиаса ВесиноСтефана де Врея и Ромелу Лукаку.

В турнирной таблице «Интер» выходит на первое место (54 очка), обгоняя «Ювентус» по дополнительным показателям. «Милан» на 10-й строчке (32 очка).

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Милан» 4:2 (0:2)
Голы: Брозович 51, Весино 54, де Врей 70, Лукаку 90 - Ребич 40, Ибрагимович 45+1

«Интер»: Паделли, Годин, де Врей, Шкриньяр, Кандрева (Мозес 80), Весино, Брозович, Барелла, Янг (Бираги 90+5), Лукаку, Санчес (Эриксен 72)
Главный тренер: Конте Антонио.

«Милан»: Доннарумма, Конти, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Рафаэл Леау 80), Кессье (Лукас Пакета 81), Беннасер, Ребич (Бонавентура 84), Чалханоглу, Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

Предупреждения: Весино 48, Шкриньяр 55, Барелла 55, Кессье 62, Конти 79, Лукаку 90+4

Ранее в этом же туре «Лацио» обыграл «Парму».

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Все комментарии
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Алексей Миллер
вчера в 18:02
Ну давай, опять оправдывайся)
А мне это зачем? Не мой же клуб получил 4 палки от китайского принтера. Аха-ха)
Вот ты и ищи оправдание вернувшимся в первом тайме росонерцам.)))
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 16:27
Кучка упоротых не вся Италия, к тому же сильных всегда ненавидят из-за страха, а так же из-за своей несостоятельности навязать борьбу. Аха-ха) Юве пережил всё и фарсополи, а ббилан к примеру не пережил отставку Берлускони . Аха-ха)
Ну давай, опять оправдывайся)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Алексей Миллер
вчера в 12:20
https://www.youtube.com/watch?v=W7gpqKIDGRw Вся Италия ненавидит Ювентус
Кучка упоротых не вся Италия, к тому же сильных всегда ненавидят из-за страха, а так же из-за своей несостоятельности навязать борьбу. Аха-ха)
Юве пережил всё и фарсополи, а ббилан к примеру не пережил отставку Берлускони . Аха-ха)
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Иоанн Рюрикович
вчера в 11:58
https://www.youtube.com/watch?v=uaOmQ2ddZug&t=30s

Вся Италия ненавидит Ювентус
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответил Алексей Миллер
вчера в 11:52
https://www.youtube.com/watch?v=mw6wHUP4NXM ахахаха
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил h8you
вчера в 11:50
ну и чтобы вопросов больше не возникало у кого какое прозвище в Италии https://www.youtube.com/watch?v=VWuSS9wT3y8

ахахаха
Алексей Миллер
Алексей Миллер ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 11:49
Так ничего и не поменялось с тех пор. Миланские середняки как доноры друг для друга. Кто лидирует, тому на лапу и играют. Аха-ха) За 30 лет не помню, что бы одни других в борьбе за призовые места останавливали. Кабинетные середняки. Аха-ха)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    вчера в 09:28
    Ибрагимович ещё забивает? Красавелло))
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 19:13
    В виртуальном мире врагов нет, а реале - есть. У нас с тобой интеллектуальная битва в виде троллинга, хейтерства.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Керосинщик против Князя
    10 февраля в 18:28
    А все усёк. Алессиос тебе тоже насолил. Я этих аулов, злодеев, и тд не понимаю, им везде мерещится рыжая.
    Думал, что насолил и помог подсадить на крючок ещё одного, аха-ха)
    Теперь это уже не важно.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Керосинщик против Князя
    10 февраля в 18:26
    Мы должны идти друг против друга, и тогда враги нас не остановят;)
    Вот видишь, ник философ тебе больше подходил. Аха-ха)
    А врагов то и нет, есть ничтожные хейтерки, нашедшие отдушину в виртуальном пространстве)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:53
    Мы должны идти друг против друга, и тогда враги нас не остановят;)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:50
    А все усёк. Алессиос тебе тоже насолил. Я этих аулов, злодеев, и тд не понимаю, им везде мерещится рыжая.
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Керосинщик против Князя
    10 февраля в 15:39
    Если не секрет, от кого хотел отчистить? Я так понял, это от поросёнка и от Дэна.
    Теперь когда ты официально против Князя, то секрет. Аха-ха)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Керосинщик против Князя
    10 февраля в 15:38
    Согласен, мне до тебя далеко и я не умею создавать фейки в соцсетях;)
    Понимаешь, Артур. Закрытый офтоп это хорошее дело, для здорового общения различных пользователей, когда можно обмениваться личными данными и информацией. Но я давно подозревал ряд товарищей и тебя в том числе в нечистоплотности. Некоторых вычислил через чрезмерную "любовь" к страничке в ВК Слуцкого). Затем один старожил в переписке указал на подобные догадки и с его стороны. После небольшой проверки двое сразу потекли.) Помнишь когда пошли гулять по сайту фотографии с якобы моей странички в ВК?)
    Я прекрасно знал кого я добавил в "друзья". Аха-ха)
    Затем я предлагал офтопчанам подчистить топ и оставить лишь адекватных юзеров, но решили никого не выгонять, не смотря на мои просьбы. Это дело коллективное и не мне решать. Но мне не очень комфортно общаться с двуличными и больными на голову людьми, которые тратят пол жизни на вычисление Князей, Лёлек, Донетсков зебест в реальной жизни.
    Если уж у кого-то сильно засвербит, то я залью свой профиль из инсты, однокласников и ВК. Аха-ха)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:27
    Если не секрет, от кого хотел отчистить? Я так понял, это от поросёнка и от Дэна.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:25
    Согласен, мне до тебя далеко и я не умею создавать фейки в соцсетях;)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Аpбитр
    10 февраля в 15:21
    Добрый день. Я не вижу у Вас сегодня комментария 13:35. Может Вы говорили за 01:35 ? То поправил.
    Добрый. Совершенно верно. Опечатку допустил.

    Спасибо)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Керосинщик против Князя
    10 февраля в 15:20
    Князь, мне показалось, что Дэн - это пользователь Да ладно вам и тд. Я с октября месяца подозреваю нашего общего друга в фейках, может и не Дэн, а его брат, друг балуется.
    Мне нет дела до фейкомётов. Сам копайся, если хочешь. Я предлагал очистить топ не только от тебя, но не захотели. Мне всё равно. По Дэну многоходовочка прошла блестяще, как на шахматной доске. К тому же не только вы умеете создавать фейковые страницы в соцсетях. Аха-ха)
    Вам до Государя ещё очень далеко)
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил S.T.A.L.K.E.R.135
    10 февраля в 15:17
    Первый легендарный матч Конте у руля Интера!!! с победой Интер и всех его болельщиков!!!
    Я говорил вам, что будете на гоббов молится. Аха-ха)
    Подписав Мароту и Конте интер расписался в кабинетности и несостоятельности. Аха-ха)
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил S.T.A.L.K.E.R.135
    10 февраля в 15:16
    Почему легендарный?
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил Dirty_Harry
    10 февраля в 15:16
    Без скудетто остаетесь либо Лацио либо Интер чемпионом станет. Ужасное состояние у вас
    Про скудетто даже с вашим лояльным судейством и подкупами соперников до матча в Турине говорить рановато. Аха-ха)
    А вот Лацио всегда пожалуйста), у нас перед ними должок за тот фантастический сезон, когда тащимый арбитрами интер, сел в лужу в последнем туре. Но виноват конечно Моджи. Аха-ха)
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
    10 февраля в 15:15
    Первый легендарный матч Конте у руля Интера!!! с победой Интер и всех его болельщиков!!!
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил juchok
    10 февраля в 15:12
    Почему не за Интер?
    Аpбитр
    Аpбитр ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:12
    Админ, большой вопрос по удалённому комментарию от 13:35. Там всё ровно. Даже не пойму почему жалоба. Пользователь назвался туринским к, я подчеркнул, что никнейм соответствует. Не вижу причин для санкций. Или я чего-то не понимаю? Верните комментарий на место.
    Добрый день.
    Я не вижу у Вас сегодня комментария 13:35.
    Может Вы говорили за 01:35 ? То поправил.
    Керосинщик против Князя
    Керосинщик против Князя ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:11
    Князь, мне показалось, что Дэн - это пользователь Да ладно вам и тд. Я с октября месяца подозреваю нашего общего друга в фейках, может и не Дэн, а его брат, друг балуется.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответил Князь с офтопа меломана
    10 февраля в 15:10
    Так их и не возникает, возникают только глорики клуба, получившего картонный титул, заняв 3 место в чемпионате. Аха-ха)
    Без скудетто остаетесь либо Лацио либо Интер чемпионом станет. Ужасное состояние у вас
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответил h8you
    10 февраля в 15:08
    ну и чтобы вопросов больше не возникало у кого какое прозвище в Италии https://www.youtube.com/watch?v=VWuSS9wT3y8
    ну когда истерика у гоббов кроме оскорблений, других поводов нет. Видимо мимо скудетто пролетаете, понимаю чувства. Смешные
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    10 февраля в 15:07
      juchok
      juchok ответил h8you
      10 февраля в 15:07
      санчо пансо за Юве болеет?первый раз слышу
      и за Лацио тоже
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