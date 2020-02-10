Газинский - о расширении РПЛ: «Будет больше матчей - это плюс»

Полузащитник «Краснодара» рассказал, что ожидает от второй части сезона, а также поделился мнением о расширении РПЛ :

Я всегда говорил, что не люблю загадывать. Мы постараемся продемонстрировать хороший футбол.

Понятно, что от второго до пятого места отрыв минимальный. Нужно стараться выигрывать каждый матч, а в конце уже посчитаем очки.

Нам сложно судить, это больше вопрос к руководителям. Больше матчей – это, конечно, плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику.