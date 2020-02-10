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Газинский - о расширении РПЛ: «Будет больше матчей - это плюс»

10 февраля 2020, 08:43

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, что ожидает от второй части сезона, а также поделился мнением о расширении РПЛ:

Я всегда говорил, что не люблю загадывать. Мы постараемся продемонстрировать хороший футбол.

Понятно, что от второго до пятого места отрыв минимальный. Нужно стараться выигрывать каждый матч, а в конце уже посчитаем очки.

Нам сложно судить, это больше вопрос к руководителям. Больше матчей – это, конечно, плюс. Да и отпуск будет меньше. Лучше получать игровую практику.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 февраля в 14:26
Поживём -увидим
Знаю где трофей
Знаю где трофей
10 февраля в 11:28
РПЛ превратится в ФНЛ.
ДСА
ДСА
10 февраля в 10:17
И так сил на еврокубки не остается, а тут еще 4 матча...
beefs
beefs
10 февраля в 09:20
Даже в болоте?
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