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Мостовой: «Смолов искал себя в игре, но до конца не смог этого сделать»

сегодня, 22:49
СельтаЛоготип футбольный клуб Сельта (Виго)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру нападающего «Сельты» Фёдора Смолова в матче 23-го тура Примеры с «Севильей».

Ещё вчера знал, что Смолов выйдет в основе. В шутку говорил, что пора уже выходить в четыре нападающих. Терять «Сельте» уже нечего, нужно выигрывать, набирать очки. Нельзя сказать, что Фёдор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для «Сельты» сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внёс свой вклад в победу. Болельщики тепло его встретили? Фанаты «Сельты» будут любить русских ещё лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Команда очень важную победу сегодня одержала.

Какие у меня были эмоции, когда дебютировал? Сравнивать неправильно, ту «Сельту» ещё никто не знал. Благодаря мне и Карпину её все стали знать. Тем более я пришёл туда уже после шести-семи лет игры в Европе, поэтому воспринял спокойно.

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25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:54
Царю всю весну песни петь, его выход
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 22:53
Если честно, Федя по уровню смотрелся очень слабо, хотя и старался. В нескольких моментах, когда он был с мячом, он просто не мог принять правильное решение... Например, когда ему на голову навесили и он был перед воротами, он сделал что-то странное - такое впечатление, что хотел остановить мяч просто, хотя там нужно было бить.

В итоге ему просто перестали пасовать во второй половине, и он смог отметиться только желтой.
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