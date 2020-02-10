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Волонтерами в Санкт-Петербурге на Евро-2020 хотят стать 9,5 тысяч человек

10 февраля 2020, 16:22

Пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга сообщила, какое количество человек подали заявку на волонтерство во время Евро-2020:

На данный момент Центр подготовки городских волонтеров получил более 9500 заявок от кандидатов из 60 регионов России и из других стран, таких как Венгрия, Китай, Италия, Шри-Ланка, Франция, Германия.

Стать городским волонтером на ЧЕ-2020 - это уникальная возможность для людей прикоснуться к организации такого масштабного спортивного события. Во время собеседований мы определяем кандидатов на те направления, которые лучше всего подойдут им по личностным и профессиональным качествам, но, конечно, мы стараемся также учитывать предпочтения самих кандидатов.

В прошлом году стало известно, что волонтеров в Санкт-Петербурге на Евро будет 1,5-2 тысячи человек. 

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
10 февраля в 17:30
Волонтаризм какой то....
За деньги их работать не сыщешь....а бесплатно 3 человека на место... )))
ДАША Д
ДАША Д
10 февраля в 16:58
Это такая тренировка: работать за еду и ночлег.
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