Загребское «Динамо» может принять участие в летнем Кубке Матч Премьер. Руководство турнира пригласило хорватский клуб, но пока что мнение «Динамо» неизвестно.
Также примут участие «Спартак» и ЦСКА. Сообщается, что «Партизан» остался доволен организацией зимнего Кубка Париматч Премьер и уже согласился принять участие в летнем турнире, несмотря на недовольство судейством.
Напомним, что победу в зимнем турнире одержали «красно-белые».
Зенит после прошлогоднего унижения (когда Спартак и Локомотив накидали ему по трешке) решили по беречь.
Зенит после прошлогоднего унижения (когда Спартак и Локомотив накидали ему по трешке) решили по беречь.
Просто машина для сбора трофеев!
Правда, соперники всё жиже и жиже...
Просто машина для сбора трофеев!
Правда, соперники всё жиже и жиже...
Другое дело, будет ли другим командам интересно соревноваться с командой, которая вылетит в ФНЛ в этом сезоне...
Другое дело, будет ли другим командам интересно соревноваться с командой, которая вылетит в ФНЛ в этом сезоне...