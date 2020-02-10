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Загребское «Динамо» может принять участие в летнем Кубке Матч Премьер

10 февраля 2020, 15:14

Загребское «Динамо» может принять участие в летнем Кубке Матч Премьер. Руководство турнира пригласило хорватский клуб, но пока что мнение «Динамо» неизвестно.

Также примут участие «Спартак» и ЦСКА. Сообщается, что «Партизан» остался доволен организацией зимнего Кубка Париматч Премьер и уже согласился принять участие в летнем турнире, несмотря на недовольство судейством.

Напомним, что победу в зимнем турнире одержали «красно-белые».

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Кубок Париматч Премьер 2020  Вокруг футбола  Динамо Зб
Источник: telegraf.rsФото: Твиттер ФК «Динамо» (Загреб)
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:54
Это облегчённый вариант ЛЧ, придуман специально для народных. Участвуют неудачники разных стран + бестолковые судейки. Победитель известен заранее...
ОПС
ОПС
вчера в 03:18
До лета еще далеко.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 02:26
Вообще по барабану.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил LOpp
10 февраля в 23:29
Конечно, гораздо умнее рубиться там на всяких париматчах в межсезонке, а потом обделываться на сдохшей физике в официальных матчах)
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Ангел неБесГрешен
10 февраля в 23:07
Просто тогда мы готовились к евровесне, и играли уже 6 или 7 матч со свеженьким Спартаком. Который приехал за трофеем...
да ладно!все понятно с вами!в вас как в собаку палкой никогда не попадешь!вечно виноват кто то другой!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
10 февраля в 20:37
Надо подарить этот кубок навечно Спартаку,как Миллер купил чемпионство РПЛ Зениту.
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
10 февраля в 19:02
Ждем на турнире Федуна Арарат, фк Африка, динамо киев!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил alex spartakovih
10 февраля в 18:49
тогда зенит ваще никакущий!его тоже разделали под орех!ваще то ты видишь только плохое!вам объяснять питерским бесполезно!
Просто тогда мы готовились к евровесне, и играли уже 6 или 7 матч со свеженьким Спартаком. Который приехал за трофеем...
alex spartakovih
alex spartakovih ответил Ангел неБесГрешен
10 февраля в 18:14
Спартак теперь и летом призы будет брать. Просто машина для сбора трофеев! Правда, соперники всё жиже и жиже...
тогда зенит ваще никакущий!его тоже разделали под орех!ваще то ты видишь только плохое!вам объяснять питерским бесполезно!
alex spartakovih
alex spartakovih ответил LOpp
10 февраля в 18:12
организатор этого турнира - канал МатчПремьер, владелец этого канала ГазпромМедиа. Зенит после прошлогоднего унижения (когда Спартак и Локомотив накидали ему по трешке) решили по беречь.
бестолку обьясняешь!не поймет!
Messi_que_un_club
Messi_que_un_club
10 февраля в 18:02
А как же весенний париматч? Четыре команды давно определены.
Cleny
Cleny ответил LOpp
10 февраля в 17:08
организатор этого турнира - канал МатчПремьер, владелец этого канала ГазпромМедиа. Зенит после прошлогоднего унижения (когда Спартак и Локомотив накидали ему по трешке) решили по беречь.
Если владелец укроины США, то что, американский футбол сильнейший в мире?
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
10 февраля в 17:03
Еще Муру пригласить и свиньи будут всегда побеждать в самом не престижном кубке в футболе.
LOpp
LOpp ответил Leha-ha50
10 февраля в 16:59
Эти турниры два раза в год специально для Спартака сделали??? Хоть вшивенькие, но трофеи!!!
организатор этого турнира - канал МатчПремьер, владелец этого канала ГазпромМедиа.
Зенит после прошлогоднего унижения (когда Спартак и Локомотив накидали ему по трешке) решили по беречь.
max74
max74
10 февраля в 16:53
Хорошо
Leha-ha50
Leha-ha50
10 февраля в 16:45
Эти турниры два раза в год специально для Спартака сделали??? Хоть вшивенькие, но трофеи!!!
VAN ARM
VAN ARM ответил ПерекатиПоле
10 февраля в 16:28
Считаю, что как двукратный обладатель такого престижного трофея, спартак должен сам согласовывать и назначать себе соперников.
да иначе и быть не может)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
10 февраля в 16:15
Считаю, что как двукратный обладатель такого престижного трофея, спартак должен сам согласовывать и назначать себе соперников.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 февраля в 15:58
Спартак теперь и летом призы будет брать.
Просто машина для сбора трофеев!
Правда, соперники всё жиже и жиже...
ДСА
ДСА
10 февраля в 15:53
Вот так Кубок дружественных наций и создадим.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
10 февраля в 15:53
Такой кубок не кому ненужен)) только если свиньям в музей)))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
10 февраля в 15:45
спартак застолбил место участников на 10 лет вперёд.
Другое дело, будет ли другим командам интересно соревноваться с командой, которая вылетит в ФНЛ в этом сезоне...
Армейская душа
Армейская душа
10 февраля в 15:43
Одного не пойму - нафига эта федунятня ЦСКА? Дайте свиньям пожизненный кубок Тины Федуняки и пусть армейцы спокойно к сезону готовятся
Faustello
Faustello
10 февраля в 15:28
Дико популярный и престижный турнир ))
Alpribas
Alpribas
10 февраля в 15:24
Так и до Барселоны дойдет.
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