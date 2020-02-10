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10 февраля 2020, 15:14

Загребское «Динамо» может принять участие в летнем Кубке Матч Премьер. Руководство турнира пригласило хорватский клуб, но пока что мнение «Динамо» неизвестно.

Также примут участие «Спартак» и ЦСКА . Сообщается, что «Партизан» остался доволен организацией зимнего Кубка Париматч Премьер и уже согласился принять участие в летнем турнире, несмотря на недовольство судейством.

Напомним, что победу в зимнем турнире одержали «красно-белые».