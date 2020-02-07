Дзюба, поделись! Самые богатые российские футболисты

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сегодня, 15:30

«Соккер.ру» - о соотечественниках, которым удается зарабатывать на хлеб с маслом и икрой футболом.

Обозначенные цифры заработков российских футболистов не являются официальными, но этих в известной степени точных приближений достаточно, чтобы сформировать общую картину.

Денис Черышев («Валенсия») - 1.7 млн евро в год

Если бы Черышев приехал в Россию несколько лет назад, его оклад сейчас мог быть раза в два больше. Помните, как активно «Зенит» окучивал вингера и даже взял на работу Дмитрия Черышева, чтобы тот уговорил сына переехать в Санкт-Петербург? Денис остался в Испании, где зарабатывает достойно, но не более того.

Георгий Джикия («Спартак») - 1.7 млн евро в год

А вот аналогичный доход Джикии должен вызывать определенное беспокойство спартаковских болельщиков, ведь Георгий — капитан и лидер команды, а зарплата не вполне по статусу, да и контракт всего лишь до 2022 года. «Спартак» улучшил условия защитника после года в команде с 700 тысяч евро в год до нынешних 1.7 млн, но с тех пор много воды утекло.

Алексей и Антон Миранчуки («Локомотив») - по 1.8 млн евро в год

Братья Миранчуки получают в «Локомотиве» одинаковые деньги, только Алексей к этой зарплате пришел на полтора года раньше брата Антона, который всегда тянулся за братом-первопроходцем.

Дмитрий Баринов («Локомотив») - 1.8 млн евро в год

Полузащитник Баринов в прошлом году потребовал у «Локомотива» зарплату «как у Миранчуков». Дмитрий имел на это право: он тоже молодой, тоже игрок стартового состава, тоже получает вызовы в национальную сборную. Летом 2019-го клуб удовлетворил финансовые запросы Баринова.

Александр Ерохин («Зенит») - 1.8 млн евро в год

На аналогичных условиях «Зенит» заключал контракты с Дмитрием Полозом и Эльмиром Набиуллиным, которые уже выступают за «Сочи». Ерохин оказался более стойким солдатиком.

Игорь Смольников («Зенит») - 2.1 млн евро в год

Действующий контракт Игорь заключил с «Зенитом» в конце 2015-го, когда был на пике и получал в петербуржском клубе чуть ли не меньше всех, не считая совсем молодых. Очевидно, что новый контракт — с «Зенитом» или с другим клубом, будет скромнее.

Юрий Жирков («Зенит») - 2 млн евро в год

Раньше зарплата у Жиркова была выше, но и 2 миллиона евро в год — совсем неплохо для 36-летнего футболиста. Юрий Валентинович работает «на все деньги»: он не только за «Зенит» продолжает играть, но и за сборную.

Магомед Оздоев («Зенит») - 2 млн евро в год

Оздоев пришел в «Зенит» вместе с Набиуллиным из «Рубина», и весь 2018 год казалось, что их обоих постигнет одинаково незавидная судьба на берегах Невы. Однако Магомед выкарабкался, дождался шансов от Семака и внятно ими воспользовался. Сейчас без зазрения совести можно утверждать, что Оздоев свою зарплату с лихвой отрабатывает.

Марио Фернандес ( ЦСКА ) - 2.2 млн евро в год

По чистому классу и мастерству — главный российский футболист, но оно и немудрено, ведь имеем дело с бразильцем. Конечно, на первый взгляд удивительно, что Марио со своими скиллами, статусом в клубе и сборной и обретенным российским паспортом получает достаточно скромное жалованье. Не отменяя заслуг менеджмента ЦСКА , все дело в отношении Фернандеса к деньгам. Если бы они его волновали — перешел бы летом в «Зенит», который грозился чуть ли не удвоить зарплату «русского бразильца».

Олег Шатов («Зенит») - 2.5 млн евро в год

У Шатова тоже контракт, который является отголоском былых времен, когда Олег был молод, в большом порядке и обещал вырасти в главного креативного полузащитника России. В этом году Шатову исполнится 30, а шикарную зарплату он будет получать еще 5 месяцев, после чего придется обуздать свой аппетит.

Игорь Акинфеев ( ЦСКА ) - 2.5 млн евро в год

Акинфеев — это и есть ЦСКА . После ухода братьев Березуцких с Сергеем Игнашевичем, а также легионеров из золотых сезонов Игорь остается главным и живым напоминанием о недавних победах и для болельщиков, и для пионеров, которые бегают вокруг и заставляют Акинфеева спасать. Класс, опыт, лояльность — на этих трех китах стоит контракт капитана ЦСКА .

Александр Головин («Монако») - 2.7 млн евро в год

Во Франции залезли в карманы футболистам и посчитали, кто и сколько зарабатывает. Выяснилось, что 11 первых мест по величине зарплаты среди всех игроков Лиги 1 занимают игроки ПСЖ , а наш Сашка Головин даже в «Монако» еле втиснулся в десятку. На содержание Головина монегаски тратят 2.7 млн евро в год, но это до вычета налогов. «Чистыми» россиянин получает около двух миллионов.

Федор Смолов («Локомотив», на правах аренды в «Сельте») - 2.9 млн евро в год

2.9 млн евро — это зарплата Смолова по контракту с «Локомотивом», ради переезда в Испанию Федор пошел на временное снижение заработка, потеря составит около 30%. Это практически неизбежное условие отъезда за рубеж, которое остановило и оставило вариться в РПЛ не одного российского футболиста.

Роман Зобнин («Спартак») - 3 млн евро в год

С момента перехода в «Спартак» из «Динамо» Зобнин уже дважды переподписывал контракт с улучшением условий. Впервые — после чемпионского сезона, когда его оклад вырос с 1 миллиона евро в год до 2.4, в следующий раз — после впечатляющего чемпионата мира, где Роман пахал за двоих. «Спартак» назначил хавбеку зарплату в 3 миллиона евро и пропускал «клаусулу» в 35 млн. Увы, после подписания этого контракта Зобнин больше не давал поводов говорить о себе в восторженных тонах.

Артем Дзюба («Зенит») - 3.6 млн евро в год

Король среди российских футболистов — Артем Дзюба. В 2015 году форвард со скандалом покинул «Спартак» и подписал контракт с «Зенитом». «Спартак» предлагал немногим меньше, но Дзюба утверждает, что покинул «красно-белых» не из-за денег. Так или иначе, Артем — самый высокооплачиваемый футболист России, причем сдавать позиции не собирается: по новому контракту с «Зенитом» будет получать такую же кучу денег. Заслужил?