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Головин вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

сегодня, 12:23

Французское издание L’Equipe обнародовало данные по зарплатам футболистов французской Лиги 1, в том числе «Монако».

Самым высокооплачиваемым игроком монегасков является Виссам Бен-Йеддер, который получает 650 тыс. евро в месяц.

Второе место по доходам занимает полузащитник Сеск Фабрегас (600 тыс.), третий - Тьему Бакайоко (450 тыс.).

Российский полузащитник Александр Головин зарабатывает 225 тыс. в месяц и занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

Самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1 является нападающий ПСЖ Неймар, зарабатывающий 3,06 млн евро в месяц.

Головин вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Не так давно «Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 12:51
Теперь свиньи от зависти заснуть не смогут.))
Red blu
Red blu
сегодня в 12:39
Заслужил Александр.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:37
это и понятно, все-таки основной игрок
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