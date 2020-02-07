Головин вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

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сегодня, 12:23

Французское издание L’Equipe обнародовало данные по зарплатам футболистов французской Лиги 1, в том числе «Монако».

Самым высокооплачиваемым игроком монегасков является , который получает 650 тыс. евро в месяц.

Второе место по доходам занимает полузащитник (600 тыс.), третий - (450 тыс.).

Российский полузащитник зарабатывает 225 тыс. в месяц и занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».

Самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1 является нападающий ПСЖ Неймар, зарабатывающий 3,06 млн евро в месяц.

Не так давно «Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро.