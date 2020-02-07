Головин вошёл в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Монако»

Французское издание L’Equipe обнародовало данные по зарплатам футболистов французской Лиги 1, в том числе «Монако».
Самым высокооплачиваемым игроком монегасков является Виссам Бен-Йеддер, который получает 650 тыс. евро в месяц.
Второе место по доходам занимает полузащитник Сеск Фабрегас (600 тыс.), третий - Тьему Бакайоко (450 тыс.).
Российский полузащитник Александр Головин зарабатывает 225 тыс. в месяц и занимает девятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Монако».
Самым высокооплачиваемым футболистом Лиги 1 является нападающий ПСЖ Неймар, зарабатывающий 3,06 млн евро в месяц.
Не так давно «Монако» отказался продавать Бен-Йеддера «Барселоне» за 80 млн евро.