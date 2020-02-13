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«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

сегодня, 00:43
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» обыграл «Интер» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Интер» - «Наполи» 0:1 (0:0)
Гол: Руис 57

«Интер»: Паделли, Шкриньяр (Д'Амброзио 46), де Врей, Бастони, Мозес (Санчес 74), Барелла, Брозович, Сенси (Эриксен 66), Бираги, Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Руис, Демме, Зелински (Аллан 83), Кальехон (Политано 78), Мертенс (Милик 73), Элмас
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Шкриньяр 3, Манолас 51, Мариу Руй 77, Оспина 85

Судья: Кальварезе Джанпаоло.

Ответная встреча состоится 5 марта. Во втором полуфинале встретятся «Милан» и «Ювентус».

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Альфамен
Альфамен
сегодня в 01:57
Равная скучная игра....типичная для Сериала
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:08
Это точно не заслуга Гаттузо.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:07
Пребывание Гаттузо затягивается.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:06
Ну очень осторожная игра. Моментов минимум. Наполи повезло больше.
Mangur
Mangur
сегодня в 01:04
Без комментариев
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:03
наполи только кубок и остался так что принтер скорей всего сливает
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 01:01
Конте за короткий отрезок собрал в интере топовый состав и не смотря на поражение сегодня в ответной игре чёрно-синие должны побеждать наполи, да и счёт удобный для борьбы за выход в финал где скорее всего будет ювентус ( завтра посмотрим их игру против милана) серия А стала намного интересней, в ближайшее туры игры интернационале - лацио и ювентус - интер, вот и посмотрим способны миланцы и римляне бороться с ювентусом или нет ( лацио скорее всего летом продаст и Иммобиле и Милинковича - Савича, в следующем сезоне борьбы за скудетто им уже не видать)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:53
Отличный задел ребята создали, чтобы Донья Неррадзурровна истерику устроила после второго матча.

Хотя, конечно, нельзя забывать, что на него могут назначить Мариани или Абиссо, и вдесятером и с парой пенальти в свои ворота "Наполи" может не вытянуть.

А китайские повелители наверняка уже пошли в судейский комитет с чемоданом готовиться к предстоящему матчу.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:51
Язь
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 00:50
Всё решится в во втором полуфинальном матче!
Maximiliano_777
Maximiliano_777
сегодня в 00:47
Отвратительная игра в первые 2/3 матча. Тупо катали мяч в своей половине поля. Надеюсь, к ответной игре подойдут более ответственно.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 00:45
Может физрук Гаттузо пришел в себя?че скажешь княжи
juvenale
juvenale
сегодня в 00:45
две руки у кабинета в первом тайме и ни одного свистка)))
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 00:44
Наполи с победой!
773sergeytank
773sergeytank
сегодня в 00:44
Недолго донья хохотала..
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