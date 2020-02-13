«Наполи» обыграл «Интер» в первом полуфинальном матче Кубка Италии

«Наполи» обыграл «Интер» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Интер» - «Наполи» 0:1 (0:0)
Гол: Руис 57
«Интер»: Паделли, Шкриньяр (Д'Амброзио 46), де Врей, Бастони, Мозес (Санчес 74), Барелла, Брозович, Сенси (Эриксен 66), Бираги, Лукаку, Мартинес
Главный тренер: Конте Антонио.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Руис, Демме, Зелински (Аллан 83), Кальехон (Политано 78), Мертенс (Милик 73), Элмас
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Шкриньяр 3, Манолас 51, Мариу Руй 77, Оспина 85
Судья: Кальварезе Джанпаоло.
Ответная встреча состоится 5 марта. Во втором полуфинале встретятся «Милан» и «Ювентус».
Хотя, конечно, нельзя забывать, что на него могут назначить Мариани или Абиссо, и вдесятером и с парой пенальти в свои ворота "Наполи" может не вытянуть.
А китайские повелители наверняка уже пошли в судейский комитет с чемоданом готовиться к предстоящему матчу.
Хотя, конечно, нельзя забывать, что на него могут назначить Мариани или Абиссо, и вдесятером и с парой пенальти в свои ворота "Наполи" может не вытянуть.
А китайские повелители наверняка уже пошли в судейский комитет с чемоданом готовиться к предстоящему матчу.