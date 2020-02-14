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Прядкин высказался о возможном расширении российской Премьер-Лиги

сегодня, 00:04

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что не нужно спешить с увеличением числа клубов в высшем дивизионе российского футбола.

Моя позиция – не стоит торопиться с переходом, при любом формате нужна тщательная подготовка, к тому же есть более экономически выгодные варианты проведения РПЛ. Помимо этого, есть позиция двухэтапная, сначала сокращение лиги, а через несколько сезонов – увеличение, после дальнейшего ужесточения критериев лицензирования.   

Ранее стало известно, что Прядкин может быть вновь избран президентом РПЛ. Клубы лиги единогласно выдвинули его на этот пост.

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Все комментарии
Cергей Герасимов
Cергей Герасимов ответил nikoladolgov
сегодня в 09:45
А Гинер против !
А кто его слушает? Кто из владельцев клуба, кроме Гинера и Галицкого в футболе разбирается?
ekliziast
ekliziast
сегодня в 06:07
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 02:42
    ни вашим ни нашим
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 01:18
    Туману напустил и слился.
    Аналитик Зенита
    Аналитик Зенита
    сегодня в 00:18
    Вся страна за, только Прядкин и Федун против, их цель - угробить российский футбол
    Nafnafik
    Nafnafik
    сегодня в 00:11
    Все во благо сынули и спартака.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:10
    А Гинер против !
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