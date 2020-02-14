Прядкин высказался о возможном расширении российской Премьер-Лиги

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что не нужно спешить с увеличением числа клубов в высшем дивизионе российского футбола.
Моя позиция – не стоит торопиться с переходом, при любом формате нужна тщательная подготовка, к тому же есть более экономически выгодные варианты проведения РПЛ. Помимо этого, есть позиция двухэтапная, сначала сокращение лиги, а через несколько сезонов – увеличение, после дальнейшего ужесточения критериев лицензирования.
Ранее стало известно, что Прядкин может быть вновь избран президентом РПЛ. Клубы лиги единогласно выдвинули его на этот пост.