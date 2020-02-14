Прядкин высказался о возможном расширении российской Премьер-Лиги

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сегодня, 00:04

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что не нужно спешить с увеличением числа клубов в высшем дивизионе российского футбола.

Моя позиция – не стоит торопиться с переходом, при любом формате нужна тщательная подготовка, к тому же есть более экономически выгодные варианты проведения РПЛ . Помимо этого, есть позиция двухэтапная, сначала сокращение лиги, а через несколько сезонов – увеличение, после дальнейшего ужесточения критериев лицензирования.