Упустили президента. Клубы не заслужили реформы в РПЛ

Прядкина выберут еще раз, снова единогласно. «Соккер.ру» фиксирует, что клубам плевать на себя самих.
Без работы на время оказался неплохой менеджер для РПЛ. Но теперь бывший управляющий «Монако» Вадим Васильев основал футбольное агентство, может стать успешным в новой ипостаси, причем еще и независимым от любого клубного руководства.
Жаль, что в России так мало профессионалов в футболе, но знания известного менеджера не используют. В среднюю команду идти после «Монако» Васильев не захотел – говорят, отказал «Спартаку». Но если бы сами клубы РПЛ ставили на прогресс, то давно нашли бы аргументы для любого человека с успешным резюме возглавить лигу.
Причин для реформ хватает: у чемпионата России много глобальных проблем и очень мало реальной прибыли. Например, есть смешной новый контракт с титульным спонсором – в евро скромнее, чем был десять лет назад, а оказывается, что Тиньков сделал подарок главе РФС – слова самого Дюкова. Зато осталась унизительная стоимость телеправ – румыны выше, о турках не заикаемся.
Еще фиксируем отсутствие желания зарабатывать больше и развивать проект, ведь аналитики сразу сообщили РПЛ, что только плей-офф для богатых может поднять реальные доходы лиги. А 14 клубов, кроме «Зенита» и «Спартака», проголосовали за расширение лиги до 18 команд, хотя в ФНЛ один из лидеров – «Химки», свернул проект – деньги кончились.
Гинер говорит, что матчей мало? Так зачем тогда сегодня приняли реформу Кубка России, что позволяет участникам еврокубков стартовать позже? Когда ваша любимая команда РПЛ окажется в одном траурном списке с «Тосно», то можете наперед запомнить, кто виноват – она сама и ее коллеги по высшей лиге. Причем риск финансового провала касается почти всех.
Не исключено, что на каком-то отрезке российской истории будет пересмотр бюджетного финансирования футбола, ведь никто не вечен. Клубы переизбрали Прядкина раз, переизберут второй 17 марта – уже так, чтобы в РФС остались довольны. Дюков не предложил лучшего кандидата в президенты, поскольку понимал, что не получит поддержку.
Причем Васильева, разумеется, никто даже не рассматривал. Зачем использовать потенциал дипломата по образованию, управляющего частных компаний и спортивного менеджера? В РПЛ все и так замечательно. Зачем российским клубам человек, который вел переговоры по Мбаппе, если есть привычный президент? Неужели в футболе 21 века нужны деньги?
Зачем российским клубам менеджер, что продал контракты футболистов на сумму 946 млн евро (рекорд по доходам среди всех клубов мира на отрезке с 2013 года), если есть Прядкин, подписавший с банком Тинькова контракт за 375 млн рублей, и то благодаря Дюкову? Вот поделят целых 5 миллионов евро на 18 клубов через год – заживут. А если без сарказма, то тут есть и вторая сторона медали.
Зачем самому Вадиму Васильеву или менеджерам его уровня руководить РПЛ, где столько подводных течений? Зачем жить в Москве, а не во Франции? Специалисты работают на себя, где захотят, полная свобода. У Прядкина голова не болит – привык, стал частью системы, а для прогресса нужно со всеми воевать, устанавливать новые правила, искать людей, что бросят вызов обладателю телеправ.
Васильеву пришлось бы сразу идти на конфликт с «Газпром-Медиа» в интересах клубов РПЛ. На посту президента лиги пришлось бы заставлять клубы развивать отделы маркетинга. Нужно было бы пресекать глупые идеи, вроде расширения без финансового базиса и по плоской формуле – два круга по 17 туров, хотя наперед сказали – расходы вырастут, доходов не будет, одни убытки.
Клубы РПЛ – все вместе, от «Зенита» до «Сочи», не заслужили прогрессивного президента. Так что просто фиксируем, что Прядкин останется – удобный, никому не мешает, а Васильев был бы неудобным и о нем даже не подумали. При этом на посту главы РПЛ нельзя совершить кадровые ошибки – зря поверил в Анри и Эменало, тренер и спортивный директор подставили «Монако», но мог начать анализировать проблемы российского футбола.
Васильев в трех абзацах рассказал о бедах РПЛ больше, чем Прядкин за последние пять лет. Сергей Геннадьевич назвал важной проблемой нецензурную лексику. А Васильев считает проблемой тот факт, что в России один футбольный манеж на 2.2 млн человек. Из 11 тысяч детских тренеров больше половины – без лицензий. Прядкин годами поддерживает лимит, а Васильев назвал бюджетное финансирование «иглой», что мешает развиваться.
Вы сами видите разницу в качестве анализа ситуации. Прядкин в 2018-м мечтал получать по контрактам с ТВ «хотя бы 100 млн евро», а получает 23.5, хотя даже в Румынии выплаты выше – 28 млн евро. А Васильев говорит, что для него условия сделки РПЛ с медиа-холдингом являются странными, ведь в стране свыше 140 млн жителей, а в маленькой Португалии – 10 млн человек, но их ТВ-права стоят дороже, хотя доходы людей не различаются прямо в двадцать раз.
Клубы РПЛ не заслуживают сильных менеджеров ни в самой лиге, ни в РФС в окружении Дюкова, ни даже в судействе – потому и взяли скандального Кашшаи с нулевым опытом управления. Даже дотошный Абаев был бы слишком крутым управленцем для РПЛ. Так что Васильева можно поздравить с тем, что не согласился идти в «Спартак» и не будет возглавлять лигу, где клубы годами гибнут, но голосуют за того, кто ничем помочь не может.
«Доходы» являются перекладыванием денег из левого кармана в правый, проекты развития есть лишь у самых богатых клубов, но не у всех. Всплески активности в регионах держатся на энтузиазме людей с крошечной зарплатой. Васильев в конце прошлого года был на одной из игр РПЛ со спортивным директором «Лилля» - Луиса Кампоса коллеги очень высоко оценивают, ведь у французов шестой в мире трансферный баланс.
Так вот, Луис Кампос просматривал молодых игроков в РПЛ и отметил, что по стилистике команды застряли где-то в 2000 году, отставание от топ-5 на двадцать лет. Так произошло не только в российском футболе, но проблему это не отменяет. Но как можно развиваться, если сторонние эксперты говорят – расширение до 18 клубов без внедрения плей-офф принесет убытки, а клубы сразу голосуют за этот популизм?
Потом сами клубы инициировали досрочные перевыборы главы лиги, на которых был один кандидат. И будет один кандидат в марте. Ни разу не видели попытку клубов пригласить профессионалов или начать войну за собственные права – касается ТВ-контракта, лимита, судейства, развития детского футбола, да чего угодно. Клубы РПЛ – главные вредители в российском футболе, сами во всем виноваты. Банкротства в ближайшие годы точно будут.
А еще будут новые поражения от чехов, венгров или киприотов в Европе. Сами выбирают руководство РПЛ и сами голосовали за все вредные или бессмысленные инициативы. Пусть не ноют, что доходы маленькие и зритель со скепсисом оценивает качество их продукта.
давайте сделаем решительный шаг вперёд !
давайте сделаем решительный шаг вперёд !
Другой путь - это постепенно поднимать футбольную экономику, но, во-первых, Ковальчуки и Ротенберги и в самой экономике не привыкли ничего поднимать, им бы многомиллиардный контракт на "Силу Сибири", которая себя никогда не окупит, и пили. Все.
Во-вторых, нужно будет все это стадо "эффективных государственных менеджеров" для этого от кормушки отогнать, а они работать сами не привыкли, на трубе приятнее сидеть, попробуй это сделать.
Другой путь - это постепенно поднимать футбольную экономику, но, во-первых, Ковальчуки и Ротенберги и в самой экономике не привыкли ничего поднимать, им бы многомиллиардный контракт на "Силу Сибири", которая себя никогда не окупит, и пили. Все.
Во-вторых, нужно будет все это стадо "эффективных государственных менеджеров" для этого от кормушки отогнать, а они работать сами не привыкли, на трубе приятнее сидеть, попробуй это сделать.
А ещё скрытие под спойлер - это не бан который выдаётся за нарушение правил, а скорее мера нашей предосторожности, чтоб не провоцировать других пользователей.
А ещё скрытие под спойлер - это не бан который выдаётся за нарушение правил, а скорее мера нашей предосторожности, чтоб не провоцировать других пользователей.