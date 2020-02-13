Упустили президента. Клубы не заслужили реформы в РПЛ

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сегодня, 19:00

Прядкина выберут еще раз, снова единогласно. «Соккер.ру» фиксирует, что клубам плевать на себя самих.

Без работы на время оказался неплохой менеджер для РПЛ . Но теперь бывший управляющий «Монако» Вадим Васильев основал футбольное агентство, может стать успешным в новой ипостаси, причем еще и независимым от любого клубного руководства.

Жаль, что в России так мало профессионалов в футболе, но знания известного менеджера не используют. В среднюю команду идти после «Монако» Васильев не захотел – говорят, отказал «Спартаку». Но если бы сами клубы РПЛ ставили на прогресс, то давно нашли бы аргументы для любого человека с успешным резюме возглавить лигу.

Причин для реформ хватает: у чемпионата России много глобальных проблем и очень мало реальной прибыли. Например, есть смешной новый контракт с титульным спонсором – в евро скромнее, чем был десять лет назад, а оказывается, что Тиньков сделал подарок главе РФС – слова самого Дюкова. Зато осталась унизительная стоимость телеправ – румыны выше, о турках не заикаемся.

Еще фиксируем отсутствие желания зарабатывать больше и развивать проект, ведь аналитики сразу сообщили РПЛ , что только плей-офф для богатых может поднять реальные доходы лиги. А 14 клубов, кроме «Зенита» и «Спартака», проголосовали за расширение лиги до 18 команд, хотя в ФНЛ один из лидеров – «Химки», свернул проект – деньги кончились.

Гинер говорит, что матчей мало? Так зачем тогда сегодня приняли реформу Кубка России, что позволяет участникам еврокубков стартовать позже? Когда ваша любимая команда РПЛ окажется в одном траурном списке с «Тосно», то можете наперед запомнить, кто виноват – она сама и ее коллеги по высшей лиге. Причем риск финансового провала касается почти всех.

Не исключено, что на каком-то отрезке российской истории будет пересмотр бюджетного финансирования футбола, ведь никто не вечен. Клубы переизбрали Прядкина раз, переизберут второй 17 марта – уже так, чтобы в РФС остались довольны. Дюков не предложил лучшего кандидата в президенты, поскольку понимал, что не получит поддержку.

Причем Васильева, разумеется, никто даже не рассматривал. Зачем использовать потенциал дипломата по образованию, управляющего частных компаний и спортивного менеджера? В РПЛ все и так замечательно. Зачем российским клубам человек, который вел переговоры по Мбаппе, если есть привычный президент? Неужели в футболе 21 века нужны деньги?

Зачем российским клубам менеджер, что продал контракты футболистов на сумму 946 млн евро (рекорд по доходам среди всех клубов мира на отрезке с 2013 года), если есть Прядкин, подписавший с банком Тинькова контракт за 375 млн рублей, и то благодаря Дюкову? Вот поделят целых 5 миллионов евро на 18 клубов через год – заживут. А если без сарказма, то тут есть и вторая сторона медали.

Зачем самому Вадиму Васильеву или менеджерам его уровня руководить РПЛ , где столько подводных течений? Зачем жить в Москве, а не во Франции? Специалисты работают на себя, где захотят, полная свобода. У Прядкина голова не болит – привык, стал частью системы, а для прогресса нужно со всеми воевать, устанавливать новые правила, искать людей, что бросят вызов обладателю телеправ.

Васильеву пришлось бы сразу идти на конфликт с «Газпром-Медиа» в интересах клубов РПЛ . На посту президента лиги пришлось бы заставлять клубы развивать отделы маркетинга. Нужно было бы пресекать глупые идеи, вроде расширения без финансового базиса и по плоской формуле – два круга по 17 туров, хотя наперед сказали – расходы вырастут, доходов не будет, одни убытки.

Клубы РПЛ – все вместе, от «Зенита» до «Сочи», не заслужили прогрессивного президента. Так что просто фиксируем, что Прядкин останется – удобный, никому не мешает, а Васильев был бы неудобным и о нем даже не подумали. При этом на посту главы РПЛ нельзя совершить кадровые ошибки – зря поверил в Анри и Эменало, тренер и спортивный директор подставили «Монако», но мог начать анализировать проблемы российского футбола.

Васильев в трех абзацах рассказал о бедах РПЛ больше, чем Прядкин за последние пять лет. Сергей Геннадьевич назвал важной проблемой нецензурную лексику. А Васильев считает проблемой тот факт, что в России один футбольный манеж на 2.2 млн человек. Из 11 тысяч детских тренеров больше половины – без лицензий. Прядкин годами поддерживает лимит, а Васильев назвал бюджетное финансирование «иглой», что мешает развиваться.

Вы сами видите разницу в качестве анализа ситуации. Прядкин в 2018-м мечтал получать по контрактам с ТВ «хотя бы 100 млн евро», а получает 23.5, хотя даже в Румынии выплаты выше – 28 млн евро. А Васильев говорит, что для него условия сделки РПЛ с медиа-холдингом являются странными, ведь в стране свыше 140 млн жителей, а в маленькой Португалии – 10 млн человек, но их ТВ-права стоят дороже, хотя доходы людей не различаются прямо в двадцать раз.

Клубы РПЛ не заслуживают сильных менеджеров ни в самой лиге, ни в РФС в окружении Дюкова, ни даже в судействе – потому и взяли скандального Кашшаи с нулевым опытом управления. Даже дотошный Абаев был бы слишком крутым управленцем для РПЛ . Так что Васильева можно поздравить с тем, что не согласился идти в «Спартак» и не будет возглавлять лигу, где клубы годами гибнут, но голосуют за того, кто ничем помочь не может.

«Доходы» являются перекладыванием денег из левого кармана в правый, проекты развития есть лишь у самых богатых клубов, но не у всех. Всплески активности в регионах держатся на энтузиазме людей с крошечной зарплатой. Васильев в конце прошлого года был на одной из игр РПЛ со спортивным директором «Лилля» - Луиса Кампоса коллеги очень высоко оценивают, ведь у французов шестой в мире трансферный баланс.

Так вот, Луис Кампос просматривал молодых игроков в РПЛ и отметил, что по стилистике команды застряли где-то в 2000 году, отставание от топ-5 на двадцать лет. Так произошло не только в российском футболе, но проблему это не отменяет. Но как можно развиваться, если сторонние эксперты говорят – расширение до 18 клубов без внедрения плей-офф принесет убытки, а клубы сразу голосуют за этот популизм?

Потом сами клубы инициировали досрочные перевыборы главы лиги, на которых был один кандидат. И будет один кандидат в марте. Ни разу не видели попытку клубов пригласить профессионалов или начать войну за собственные права – касается ТВ-контракта, лимита, судейства, развития детского футбола, да чего угодно. Клубы РПЛ – главные вредители в российском футболе, сами во всем виноваты. Банкротства в ближайшие годы точно будут.