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Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»

сегодня, 00:45
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии. Ответная встреча состоится 4 марта.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Милан» - «Ювентус» 1:1 (0:0)
Голы: Ребич 61 - Роналду 90+1 (пенальти)

«Милан»: Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Салемакерс 80), Кессье, Беннасер, Ребич (Лаксальт 74), Чалханоглу (Пакета 86), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Игуаин 69), де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рэмзи (Бентанкур 63), Пьянич, Матюиди (Рабьо 73), Куадрадо, Дибала, Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Ибрагимович 30, Рэмзи 30, Тео Эрнандес 42, Кессье 58, Кастильехо 69, Тео Эрнандес 71, Калабрия 90

Удаление: Тео Эрнандес 71

Судья: Валери Паоло.

Напомним, что ранее «Наполи» победил «Интер» в полуфинальном матче Кубка Италии.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:41
Что будет после второй игры?????
Brooklyn888
Brooklyn888 ответил Estiva
сегодня в 15:41
Пенальти тоже нужно уметь реализовывать, мог ведь и промахнуться?!
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 15:40
Криш как всегда спасает)
h8you
h8you ответил заDOOMчивый
сегодня в 15:23
82 минута
и что там
Estiva
Estiva
сегодня в 15:15
А сколько пафоса-то в заголовке)) "Гол Роналду спас Ювентус от поражения".

Ожидание: пеналь на последних секундах.
Реальность: пеналь на последних секундах.

А что не так-то??
abramjan
abramjan
сегодня в 15:13
самое смешное что пенальти липовый кричат в основном глоры барселоны))...когда же пенальти дают на меси то это он так хорошо играет поэтому на нем фолят...вот и вся барсоглорская логика))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил h8you
сегодня в 14:31
чего-чего там с игуаином было
82 минута
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 14:31
Роналду опять проташит юве в 1/4 финала но зм снова отдадут Месси
cheerful
cheerful ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 14:29
Да весь мир кричит что это позор левые пеньки на 90 минутах
    Князь с офтопа меломана
    Князь с офтопа меломана ответил h8you
    сегодня в 14:27
    ну хз за 25 матчей в лучшей лиге как-то странно))
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответил h8you
      сегодня в 14:26
      Да Лион можно и без тренера проходить Сарибол тот еше кубковый боец.
      h8you
      h8you ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:21
      Не назначили в ворота Ливерпуля потому что зашита стена китайская не дай бог встретиться с юве в 1/4 финале заразим коранавирусом
      ну с сарри да мы спокойно и от Лиона отлететь можем,а вот с Аллегри могли еще поиграть
      h8you
      h8you ответил заDOOMчивый
      сегодня в 14:21
      так как же назначить в ворота Ливерпуля,если в штрафную не пускают соперника?! Порой противник,не всегда от своей штрафной до центра добирается,их уже в их штрафной накрывают. А Юве играет поперёк и назад,да и ДеЛигт любит в баскетбол поиграть или в регби, по настроению. Если батончик дадут,то в американфутбол,не дадут значит гандбол.
      ну хз за 25 матчей в лучшей лиге как-то странно))
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответил h8you
      сегодня в 14:20
      Не назначили в ворота Ливерпуля потому что зашита стена китайская не дай бог встретиться с юве в 1/4 финале заразим коранавирусом
      h8you
      h8you ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:19
      Не знаю сколько там юве пробила пенок,но но всегда когда захожу в заголовок юве ,всегда отмечен судья,и 90+1 пенальти,или удаление.
      ну так если они есть,что не ставить их)))даже в последнем матче Кессье не удалили за вторую желтую и не поставили пенальти на квадрадо, за удар ему рукой по лицу в штрафной,но об этом никто не пишет
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил h8you
      сегодня в 14:18
      бегло глянул за 25 матчей ливерпуля не назначили ни одного в их ворота)))) а за это время в ворота Юве 7 назначили ))тут еще про подсуживания пишут
      так как же назначить в ворота Ливерпуля,если в штрафную не пускают соперника?! Порой противник,не всегда от своей штрафной до центра добирается,их уже в их штрафной накрывают. А Юве играет поперёк и назад,да и ДеЛигт любит в баскетбол поиграть или в регби, по настроению. Если батончик дадут,то в американфутбол,не дадут значит гандбол.
      h8you
      h8you ответил заDOOMчивый
      сегодня в 14:18
      ну вам ещё далеко до такого уровня защитников,как ВВД, Ловрен, Матип, Гомес... понабирали всяких МдЛгт, Демиралей, Бонучей и Касельни, такие костоломы,что в каждом матче надо оформлять хитрики по пеналям.
      ну это да куда всяким Роналду и Дибалам до них)
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответил заDOOMчивый
      сегодня в 14:18
      Иногда попадаються и адекватные судьи не скажу что все в Сериале продажные,вот не давный матч с Вероной,судья доказал что не всех можно купить.
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответил h8you
      сегодня в 14:16
      Не знаю сколько там юве пробила пенок,но но всегда когда захожу в заголовок юве ,всегда отмечен судья,и 90+1 пенальти,или удаление.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил h8you
      сегодня в 14:15
      а сколько пенальти пробили в ворота ливерпуля в апл,просто интересно
      ну вам ещё далеко до такого уровня защитников,как ВВД, Ловрен, Матип, Гомес... понабирали всяких МдЛгт, Демиралей, Бонучей и Касельни, такие костоломы,что в каждом матче надо оформлять хитрики по пеналям.
      h8you
      h8you
      сегодня в 14:14
      бегло глянул за 25 матчей ливерпуля не назначили ни одного в их ворота)))) а за это время в ворота Юве 7 назначили ))тут еще про подсуживания пишут
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил h8you
      сегодня в 14:13
      Ювентус пробил 8 в чемпионате,а в его ворота 7,что на это скажешь
      видать не все судьи продажные,есть ещё которые настоящие блюстители свистка.
      h8you
      h8you
      сегодня в 14:12
      а сколько пенальти пробили в ворота ливерпуля в апл,просто интересно
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:12
      Да весь мир кричит что это позор левые пеньки на 90 минутах
      в аккурат. потому что можно так зазеваться,что и забыть и дать свисток. Благо есть ВАР,можно внимательно посмотреть и отменить финальный.
      h8you
      h8you ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:11
      А юве в каждом матче
      Ювентус пробил 8 в чемпионате,а в его ворота 7,что на это скажешь
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:11
      Нам бы таких судей,я да же не помню когда последний раз давали пенальти Ливерпулю,или удаление соперника
      в финале со Шпорами был Пенальти и после этого,сразу вся команда автоматом самоудалилась.Всё таки Скомина это европейский уровень, высококвалифицированный ИГРОК, делает всё тонко,а не то,что Валера по-варварски.Пусть ещё пару тройку сезонов оттачивает мастерство в Сериале,потом может и подпишем его.
      h8you
      h8you ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:10
      Ну да,ну не левая
      У Ювентуса нет левых...Ювентус просто всех мощнее и у него лучшие игроки,поэтому их соперники не могут их сдержать,отсюда и нарушения
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 14:07
      Роналду статистику норма набивает с левых пенок Анелли ведь обешал ему зм
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответил cheerful
      сегодня в 14:04
      Да весь мир кричит что это позор левые пеньки на 90 минутах
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответил h8you
      сегодня в 14:02
      А юве в каждом матче
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