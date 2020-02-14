Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Миланом»

«Милан» и «Ювентус» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Италии. Ответная встреча состоится 4 марта.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Милан» - «Ювентус» 1:1 (0:0)
Голы: Ребич 61 - Роналду 90+1 (пенальти)
«Милан»: Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Романьоли, Тео Эрнандес, Кастильехо (Салемакерс 80), Кессье, Беннасер, Ребич (Лаксальт 74), Чалханоглу (Пакета 86), Ибрагимович
Главный тренер: Пиоли Стефано.
«Ювентус»: Буффон, Де Шильо (Игуаин 69), де Лигт, Бонуччи, Сандро, Рэмзи (Бентанкур 63), Пьянич, Матюиди (Рабьо 73), Куадрадо, Дибала, Роналду
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Ибрагимович 30, Рэмзи 30, Тео Эрнандес 42, Кессье 58, Кастильехо 69, Тео Эрнандес 71, Калабрия 90
Удаление: Тео Эрнандес 71
Судья: Валери Паоло.
Напомним, что ранее «Наполи» победил «Интер» в полуфинальном матче Кубка Италии.
По поводу пенальти: судья имел полное право ставить. Юве получал в свои ворота и в гораздо менее очевидных ситуациях.
Мне уже натурально жутковато перед 1/8 ЛЧ. Как бы не случилось фиаско....
По поводу пенальти: судья имел полное право ставить. Юве получал в свои ворота и в гораздо менее очевидных ситуациях.
Мне уже натурально жутковато перед 1/8 ЛЧ. Как бы не случилось фиаско....