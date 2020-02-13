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Гол Зе Луиша помог «Порту» выйти в финал Кубка Португалии

сегодня, 01:43
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 0Логотип футбольный клуб Академико ВизеуАкадемико ВизеуМатч завершен

«Порту» в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии разгромил «Академико Визеу» (3:0) и вышел в финал турнира. Голом отличился бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш, также забивший и в первой встрече (1:1).

Порту, стадион Драгау

«Порту» - «Академико Визеу» - 3:0 (1:0)
Голы: Теллес 19 (пенальти), Зе Луиш 64, Оливейра 72

«Порту»: Кошта, Манафа Янко, Мбемба, Монтейро Пинто Лейте, Теллес, Урибе (Оливейра 56), Мачадо Феррейра, Хесус Корона (Сильва Баро 76), Накадзима, Диас Маруланда (Марега 70), Зе Луиш.
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

«Академико Визеу»: Рикарду Фернандеш, Оливейра Силва, Пика, Феликс Матеуш, Мачадо Алмейда, Луизинью (Брунинью 78), Келвин Медина (Диогу 72), Рибейро Оливейра, Жан Патрик, Фернанду Феррейра (Картер 72), Мариу
Главный тренер: Боржеш Руй.

Предупреждения: Пика 10, Келвин Медина 31, Фернанду Феррейра 41, Монтейро Пинто Лейте 80

В финале Кубка Португалии «Порту» сыграет с «Бенфикой», которая ранее одолела «Фамаликау».

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Все комментарии
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:04
заиграл на свободе
Faustello
Faustello
сегодня в 01:59
    severnyj84
    severnyj84
    сегодня в 01:44
    Порту с победой!
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