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«Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

вчера, 19:26
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Московское «Динамо» победило «Спартак» из Юрмалы в контрольной игре. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 5:0.

«Динамо» - «Спартак» 5:0 (4:0)
Голы: Рауш 13, Н'Жи 26, Панченко 38, Н'Жи 45, Тюкавин 83

«Динамо»: Лещук (Сангаре 90+1), Морозов, Рыков, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соснин 46), Каборе, Жоаозиньо (Школик 75), Панченко (Хильемарк 46), Рауш (Денисов 46), Н'Жи (Тюкавин 65)

Удаление: Рыков 17

Напомним, что накануне «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матче.  

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баск
баск ответил gentlewolf
вчера в 23:59
Тюкавин - сын игрока ХСМ "Динамо" Москва. Парень правильный!
Да?
Александра Тюкавина знаю, конечно, а то что Костик его сын- не знал, спасибо)
Юрниекс
Юрниекс
вчера в 23:13
Любой спартак....это диагноз..
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил LOpp
вчера в 22:05
Что Сапогов? В этом Спартаке играл сам "русский Месси" - Денис Давыдов.
На ТОП тянет ?!?
VIPded
VIPded
вчера в 21:41
Хоть и юрмальский, а приятно слуху/взору...)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:39
Чтобы хоть сколько-нибудь уравнять шансы, вижу, "Динамо" решил играть вдесятером, но "Спартак" он и в Юрмале (и в Турции) аутсайдер, привычные пять мячей пропустил))
LOpp
LOpp ответил Leha-ha50
вчера в 21:31
Что Сапогов?
В этом Спартаке играл сам "русский Месси" - Денис Давыдов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:50
Спартак Ю. - авторитетный клуб, ведь в нем играл "легенда российского футбола" - Сапогов А. !!!
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:47
Отлично!
gentlewolf
gentlewolf ответил баск
вчера в 20:26
Глупую травму на 90 мин получил Лещук- в безобидной ситуации сильно подвернул стопу, во что это выльется, пока неизвестно.. Впрочем, Дава Сангаре получил шанс гораздо раньше, чем сам, видимо, ождал. Удачи парню..
Тюкавин - сын игрока ХСМ "Динамо" Москва. Парень правильный!
severnyj84
severnyj84
вчера в 20:21
Динамо с победой!
баск
баск
вчера в 20:11
Глупую травму на 90 мин получил Лещук- в безобидной ситуации сильно подвернул стопу, во что это выльется, пока неизвестно..

Впрочем, Дава Сангаре получил шанс гораздо раньше, чем сам, видимо, ождал.
Удачи парню..
ДСА
ДСА
вчера в 19:46
Пусть порадуются.
Comench
Comench
вчера в 19:45
Спартак бьют по всему свету, везде спартаки слабые.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 19:42
Спартак он и в Юрмале спартак
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