«Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

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вчера, 19:26

Московское «Динамо» победило «Спартак» из Юрмалы в контрольной игре. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 5:0.

«Динамо» - «Спартак» 5:0 (4:0)

Голы: Рауш 13, Н'Жи 26, Панченко 38, Н'Жи 45, Тюкавин 83

«Динамо»: Лещук (Сангаре 90+1), Морозов, Рыков, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соснин 46), Каборе, Жоаозиньо (Школик 75), Панченко (Хильемарк 46), Рауш (Денисов 46), Н'Жи (Тюкавин 65)

Удаление: Рыков 17

Напомним, что накануне «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матче.