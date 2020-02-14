«Динамо» разгромило «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче

Московское «Динамо» победило «Спартак» из Юрмалы в контрольной игре. Встреча прошла в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 5:0.
«Динамо» - «Спартак» 5:0 (4:0)
Голы: Рауш 13, Н'Жи 26, Панченко 38, Н'Жи 45, Тюкавин 83
«Динамо»: Лещук (Сангаре 90+1), Морозов, Рыков, Евгеньев, Плиев, Юсупов (Соснин 46), Каборе, Жоаозиньо (Школик 75), Панченко (Хильемарк 46), Рауш (Денисов 46), Н'Жи (Тюкавин 65)
Удаление: Рыков 17
Напомним, что накануне «Динамо» сыграло вничью с «Кайратом» в товарищеском матче.
Александра Тюкавина знаю, конечно, а то что Костик его сын- не знал, спасибо)
Александра Тюкавина знаю, конечно, а то что Костик его сын- не знал, спасибо)
В этом Спартаке играл сам "русский Месси" - Денис Давыдов.
В этом Спартаке играл сам "русский Месси" - Денис Давыдов.
Впрочем, Дава Сангаре получил шанс гораздо раньше, чем сам, видимо, ождал.
Удачи парню..
Впрочем, Дава Сангаре получил шанс гораздо раньше, чем сам, видимо, ождал.
Удачи парню..