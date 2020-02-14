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«Реал Сосьедад» победил «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании

сегодня, 00:58
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 1Логотип футбольный клуб Мирандес (Миранда де Эбро)МирандесМатч завершен

«Реал Сосьедад» взял верх над «Мирандесом» в первой встрече полуфинала Кубка Испании. Ответный матч пройдет 4 марта.

Сан-Себастьян, стадион Аноэта 

«Реал Сосьедад» - «Мирандес» 2:1 (2:1)
Голы: Ойарсабаль 9 (пенальти), Эдегор 42 - Аиас 39 

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо (Гевара 68), Ле Норман, Монреаль, Субельдия, Эдегор, Мерино, Порту (Янузай 77), Ойарсабаль, Исак (Виллиан Жозе 67)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

«Мирандес»: Лимонес, А. Гонсалес, Онандия, С. Гонсалес, Кийера, Гуриди, Малса, Рей (Висенте 86), Хосабед (Пенья 76), Кастельянос, Аиас (Андре 70)
Главный тренер: Ираола Андони.

Предупреждения: Монреаль 17, Кийера 45+2, Ойарсабаль 48, Сальдуа 82 

Напомним, что ранее «Атлетик» обыграл «Гранаду» в полуфинальной встрече Кубка Испании.

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матос
матос
сегодня в 13:13
с победой
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 06:44
С победой.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
На правах сильнейшего
Doktor S
Doktor S
сегодня в 00:59
Реал С с победой!
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