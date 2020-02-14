«Реал Сосьедад» победил «Мирандес» в полуфинальном матче Кубка Испании

«Реал Сосьедад» взял верх над «Мирандесом» в первой встрече полуфинала Кубка Испании. Ответный матч пройдет 4 марта.
Сан-Себастьян, стадион Аноэта
«Реал Сосьедад» - «Мирандес» 2:1 (2:1)
Голы: Ойарсабаль 9 (пенальти), Эдегор 42 - Аиас 39
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа, Элустондо (Гевара 68), Ле Норман, Монреаль, Субельдия, Эдегор, Мерино, Порту (Янузай 77), Ойарсабаль, Исак (Виллиан Жозе 67)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
«Мирандес»: Лимонес, А. Гонсалес, Онандия, С. Гонсалес, Кийера, Гуриди, Малса, Рей (Висенте 86), Хосабед (Пенья 76), Кастельянос, Аиас (Андре 70)
Главный тренер: Ираола Андони.
Предупреждения: Монреаль 17, Кийера 45+2, Ойарсабаль 48, Сальдуа 82
Напомним, что ранее «Атлетик» обыграл «Гранаду» в полуфинальной встрече Кубка Испании.