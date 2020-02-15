ГлавнаяНовости

Симеоне летом может сменить Лэмпарда во главе «Челси»

сегодня, 13:22

«Челси» может уволить нынешнего главного тренера Фрэнка Лэмпарда ближайшим летом.

По информации итальянских СМИ, лондонцы рассматривают возможность приглашения наставника «Атлетико» Диего Симеоне. Нынешний сезон для «матрасников» складывается неудачно, поэтому есть вероятность, что аргентинский тренер уйдет в отставку.

Ранее сообщалось, что Симеоне может возглавить ПСЖ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноОлег Василенко - новый главный тренер «Мордовии»
Вчера, 13:31 Комментарии6
Ковач является главным кандидатом на вакантный пост наставника «Герты»
13 февраля Комментарии5
Экс-защитник «Эвертона» Йобо вошел в тренерский штаб сборной Нигерии
13 февраля Комментарии1
Недолго музыка играла
12 февраляОлег Лыткин в блоге По свежим следам
Ван Боммел – в числе кандидатов на пост главного тренера «Герты»
12 февраля Комментарии4
ОфициальноГлавный тренер сборной Армении покинул свой пост
12 февраля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 15:32
Летом и посмотрим!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 15:04
У Фрэнка 80 лямов на банке оказались - это серьезный прокол, а тот же Диего с этими 80 лямами хотя бы на одном языке может поговорить.
112910415
112910415
сегодня в 15:03
если тренерское место будет вакантно, то вариант очень интересный
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:02
Симеоне стал популярным
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:47
Много слухов.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
сегодня в 14:41
Удачи.
Kirgudu
Kirgudu
сегодня в 14:24
Сдулся Семён, да и яйца заржавели.Гы-гы.
311
311
сегодня в 14:18
Итальянские СМИ конечно в курсе насчёт интереса английского клуба об аргентинце, тренирующем в Испании!)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:12
Трындец
beefs
beefs
сегодня в 14:11
Засиделся на одном месте, пора сменить обстановку...
Медив
Медив
сегодня в 14:08
Лол. После Клоппа, Лэмпард наверное второй тренер в мире по вероятности увольнения в этом году
severnyj84
severnyj84
сегодня в 14:07
Сказки какие-то.
ЛФK
ЛФK
сегодня в 14:02
Новый автобус припаркуют у бриджа, 3 вроде за последние годы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:58
Соккер, не стыдно такое публиковать?

Лэмпард в зоне ЛЧ с молодежью так-то))

И зачем "Челси" Симеоне, который последний раз был хорош несколько лет назад?
mangust4444
mangust4444
сегодня в 13:53
Зачем???!!!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:50
бред полнейший, никто Лэмпарда увольнять не будет, даже если он не попадет в топ-4. И это будет правильно, ему надо дать время, и дать 1-2 полноценных ТО.
да и к тому же не на Симеоне уж точно менять.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 13:42
Брехня.В Арсенал скорее поверю.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:32
фрэнк будет тренером челси как минимум пару сезонов!
particular
particular
сегодня в 13:29
Итальянские СМИ об аргентинском тренере для британского клуба - оригинально..:)
Puni
Puni
сегодня в 13:27
и нафига оно им надо? У него после зп в Атлетико аппетит будет ого-го) Еще и перестраивать молодой атакующий Челси в автобус.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100