Симеоне летом может сменить Лэмпарда во главе «Челси»

«Челси» может уволить нынешнего главного тренера Фрэнка Лэмпарда ближайшим летом.
По информации итальянских СМИ, лондонцы рассматривают возможность приглашения наставника «Атлетико» Диего Симеоне. Нынешний сезон для «матрасников» складывается неудачно, поэтому есть вероятность, что аргентинский тренер уйдет в отставку.
Ранее сообщалось, что Симеоне может возглавить ПСЖ.
Лэмпард в зоне ЛЧ с молодежью так-то))
И зачем "Челси" Симеоне, который последний раз был хорош несколько лет назад?
Лэмпард в зоне ЛЧ с молодежью так-то))
И зачем "Челси" Симеоне, который последний раз был хорош несколько лет назад?
да и к тому же не на Симеоне уж точно менять.
да и к тому же не на Симеоне уж точно менять.