ГлавнаяНовости

ЦСКА не подписал Караева из-за лишнего веса

сегодня, 09:05

Стала известна причина, по которой ЦСКА не стал подписывать форварда КАМАЗа Давида Караева, который ранее присутствовал на тренировочном сборе московского клуба в Испании.

Последнее решение по Караеву принимал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Несмотря на несколько ярких матчей 24-летнего форварда, полноценный контракт ему не предложили, причиной стали проблемы с лишним весом игрока.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Симоне или Умар? Кто из них приедет в Черкизово
Сегодня, 15:16Олег Лыткин в блоге По свежим следам
Гендиректор «Сочи» прокомментировал слухи о Шатове
Сегодня, 06:17 Комментарии11
Слухи«Локомотив» не договорился об аренде Выдры из-за разногласий с агентом
Вчера, 20:31 Комментарии3
СлухиС. Егоров: «Шатов может перейти в „Сочи“»
Вчера, 19:51 Комментарии87
Лебедев перейдёт в «Актобе»
Вчера, 13:12 Комментарии3
Полузащитник «Шинника» переходит в казахстанский клуб
Вчера, 13:04 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
сегодня в 15:46
Вы это услышали от Гинера, Бабаева или Ганчаренко лично? Прочитали на сайте ЦСКА?
Да нет. Соккер передрал версию электронной газеты Татарстана.
Хейтеры кинулись дружно обмусоливать эту новость
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:25
гинер испугался, что будет много есть...
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил mangoх12
сегодня в 15:22
Гинер вызывает Гончаренко: - Ну что. берем Караева ? Смотрю старается и неплохо смотрится - Та нее , батька скажив шоб не с белоруси не брати. - а аргумент посолиднее какой ? - та лишний вес у нехо - Михалыч , Вы лучший тренер по отмазкам!
    beefs
    beefs
    сегодня в 15:15
    Ну и ну, вот это причина...
    isamsn
    isamsn ответил Serg_Diamond
    сегодня в 15:07
    А информация откуда? Когда их взвешивали? Лично при этом присутствовали? И опять же масса может быть за счет мышц, а может быть из-за жировой прослойки.
    Официальный сайт клуба...Чалов кстати, в тех же параметрах. Так что вопрос не в антропометрических данных...
    mangoх12
    mangoх12
    сегодня в 14:52
    Гинер вызывает Гончаренко:
    - Ну что. берем Караева ? Смотрю старается и неплохо смотрится
    - Та нее , батька скажив шоб не с белоруси не брати.
    - а аргумент посолиднее какой ?
    - та лишний вес у нехо
    - Михалыч , Вы лучший тренер по отмазкам!
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
    сегодня в 14:44
    Спортсмэнам трудно схуднуть- это у обывателей столько косяков в питании, образе жизни и т.д. что достаточно поднять зад.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    сегодня в 14:42
    На самом деле, конечно, лишний вес - это все ерунда. Уверен, находящийся на просмотре Колесниченко пойдет по стопам Караева, несолоно хлебавши. Скажут, что у него в голове нашли органчик. Вся эта катавасия называется "имитация бурной трансферной деятельности". Вот мол сколько мы игроков просмотрели, ни один не подошел, что поделаешь! Один жирный, другой кривой, третий убогий. Ну нет больше игроков достойных, все уже закончились, так что расходитесь по домам, фанаты, кина не будет, скоро 21 февраля. Состав укомплектован.
    ReDroN
    ReDroN
    сегодня в 14:14
    Оно как, теперь за кило платят, типа у нас денег тока на 70кг, ты браток жирноват. Возьмём лучше ливер
    Nick Ch
    Nick Ch
    сегодня в 14:05
    Будто лишний вес нельзя сбросить...тоже мне отмазон
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 13:17
    Ну правильно. У коней бараний вес в почете).
    Заполярный
    Заполярный
    сегодня в 13:11
    НУ ЭТО НАВЕРНО САМАЯ НЕЛЕПАЯ ОТМАЗА КОТОРУЮ МОЖНО ПРИДУМАТЬ.
    edubokom
    edubokom
    сегодня в 13:00
    Да неее...
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 12:57
    Бред полнейший!Самое глупое, что можно было придумать.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:52
    Просто напросто бабла не хватило,а лишний вес тут не причём.
    wingback
    wingback
    сегодня в 12:51
    Не в коня корм...
    makkie
    makkie ответил ОлегаТэ
    сегодня в 12:39
    Дружище, самому не смешно? 😉
    С утра ухахатываюсь!
    Ну серьезно, ваши во всю чихвостят белоруса, а нам нельзя?)))
    Faustello
    Faustello ответил Serg_Diamond
    сегодня в 12:20
    у кого это у вас?
    В Индийском чемпионате ясно же ))
    Faustello
    Faustello ответил Спагетти
    сегодня в 12:17
    У цска столько еды нет чтоб содержать Караева.
    Овса не хватит, а дранники я не дам!!! Кричал Ганчаренка ))
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 12:15
    Что за левый отмаз??? У него что несгораемая сумма жира? ухаха
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 12:08
    арустомян -инсайд)))))))))))))))))))))
    Cергей Герасимов
    Cергей Герасимов
    сегодня в 11:56
    А источник новости кто? Клуб или "источник близкий к руководству клуба"?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил isamsn
    сегодня в 11:43
    У Караева 76 при росте 180 ИМТ 23,46, у Облякова 74 при росте 175 ИМТ 24,16. т.о у Караева показатели немного лучше...
    А информация откуда? Когда их взвешивали? Лично при этом присутствовали? И опять же масса может быть за счет мышц, а может быть из-за жировой прослойки.
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    сегодня в 11:41
    Прочитал ЦСКА не подписал Карасёва.Слава богу)
    коrn3512
    коrn3512 ответил ОлегаТэ
    сегодня в 11:41
    Кому и кобыла невеста)
    isamsn
    isamsn ответил Serg_Diamond
    сегодня в 11:28
    А какой сейчас вес у Караева и какой у Облякова? И какой у них индекс мышечной массы?
    У Караева 76 при росте 180 ИМТ 23,46, у Облякова 74 при росте 175 ИМТ 24,16. т.о у Караева показатели немного лучше...
    Союзник противников
    Союзник противников ответил Опасный хулиган
    сегодня в 11:18
    удачи Караваеву в ЦСКА!
    Думаю над этим острым замечанием :Что оно значит??? Караев,Караваев,ЦСКА...
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил makkie
    сегодня в 11:17
    Да просто Ганчаренко конкурента увидел :)))
    Дружище, самому не смешно? 😉
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    сегодня в 11:17
    удачи Караваеву в ЦСКА!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:15
    Смешнее аргумента не читал ! Бедный Гарринча с кривыми ногами,одна из которых короче была сантиметров на восемь,бедный неспортивного вида наркоман Марадона! Эльм пришёл с заболеванием,но оставил о себе добрую память. Вам бы в ЦСКА Гончара нихрена не светило!!!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100