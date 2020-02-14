ЦСКА не подписал Караева из-за лишнего веса

Стала известна причина, по которой ЦСКА не стал подписывать форварда КАМАЗа Давида Караева, который ранее присутствовал на тренировочном сборе московского клуба в Испании.
Последнее решение по Караеву принимал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко. Несмотря на несколько ярких матчей 24-летнего форварда, полноценный контракт ему не предложили, причиной стали проблемы с лишним весом игрока.
Да нет. Соккер передрал версию электронной газеты Татарстана.
Хейтеры кинулись дружно обмусоливать эту новость
Да нет. Соккер передрал версию электронной газеты Татарстана.
Хейтеры кинулись дружно обмусоливать эту новость
- Ну что. берем Караева ? Смотрю старается и неплохо смотрится
- Та нее , батька скажив шоб не с белоруси не брати.
- а аргумент посолиднее какой ?
- та лишний вес у нехо
- Михалыч , Вы лучший тренер по отмазкам!
- Ну что. берем Караева ? Смотрю старается и неплохо смотрится
- Та нее , батька скажив шоб не с белоруси не брати.
- а аргумент посолиднее какой ?
- та лишний вес у нехо
- Михалыч , Вы лучший тренер по отмазкам!
Ну серьезно, ваши во всю чихвостят белоруса, а нам нельзя?)))
Ну серьезно, ваши во всю чихвостят белоруса, а нам нельзя?)))