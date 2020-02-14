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сегодня, 15:16

«Соккер.ру» рассказывает о потенциальном новичке «Локомотива».

В Италии снова появились слухи о возможном переезде нападающего «Торино» Симоне Дзадзы в российскую Премьер-Лигу. И хотя сам футболист всё отрицает, и туринцы не хотят его отпускать, существует вероятность, что итальянец всё же переберётся в наш чемпионат.

Итальянцы не говорят, что за клуб пожелал видеть Дзадзу у себя, но для нас не является секретом, что подразумевается «Локомотив». «Соккер.ру» уже писал, что у «железнодорожников» большие проблемы с атакой, и они срочно ищу пути усиления. В оставшееся время до закрытия трансферного окна они готовы купить хоть чёрта лысого. А Симоне Дзадза – хоть и лысый, но далеко не чёрт.

Приглашение Симоне Дзадзы выглядит весьма перспективным. Повторим, пока 28-летний итальянец не горит желанием перебираться в российскую Премьер-Лигу, а «Торино» расставаться с футболистом. Но ещё есть время и, наверное, деньги, чтобы переубедить и нападающего, и его клуб. Сама идея привлечь в команду известного итальянского нападающего выглядит перспективной.

Дзадза зарекомендовал себя как нацеленный на ворота, физически крепкий нападающий. И забивной. Обладает хорошим ударом с обеих ног, неплохо играет головой. Наш чемпионат он безусловно украсил бы. Да и полезным бы оказался. Хотя бы в первое время. «Локомотиву» нужно эту весну как-то пережить, летом уже можно заняться серьёзными поисками. Необязательно выкупать итальянца у «Торино», можно ограничиться арендой. Тем более что он так нужен «быкам», если они так уверяют. Переход именитого итальянца, а Дзадза, бесспорно, именитый, повысил бы интерес к нашему чемпионату. Не каждый день в РПЛ приезжают футболисты Серии А.

Симоне Дзадза – весьма интересная фигура в итальянском футболе. Не заиграл ни в родной «Аталанте», ни в «Сампдории». Нашёл применение своим силам в Серии В, куда его отправили генуэзцы. Дзадза забил 18 мячей за «Асколи», затем его купил новичок Серии А «Сассуоло», где Симоне и разыгрался. В первом сезоне забил девять мячей и добился вызова в сборную Италии.

Успешным оказался и второй сезон. Появились и выгодные предложения. Мало кто знал, что «нероверди» обещали продать бритоголового нападающего «Ювентусу». Интересы сошлись. «Сассуоло» получал 18 миллионов евро, «Юве» - сильного, самобытного нападающего, а сам Симоне – возможность осуществить мечту, - сыграть за самый титулованный клуб Италии. Но второго Сальваторе Скиллачи из Дзадзы не получилось. Ни в «Ювентусе» не выстрелил, ни в сборной. И когда сам игрок это понял, то в нём что-то сломалось.

Дзадза переживает некий творческий кризис, который начался не вчера и не позавчера. Неудачи сопровождают этого самобытного игрока вплоть с чемпионата Европы 2016 года, где Симоне бездарнейшим образом пробил пенальти в серии с немцами. Итальянцы тогда не смогли пробиться в полуфинал. Сам же Дзадза превратился из потенциального Скиллачи в объект насмешек. И был таковым несколько месяцев. Карьера нападающего пошла на спад.

Нет. Такого, чтобы всё обвалилось или покатилось вниз по наклонной, не было. Но «Ювентус» отказался от услуг Симоне, отправив нападающего в «Вест Хэм». Рослый, крепкий, прыгучий форвард, казалось бы, созданный для английского футбола, вдруг растворился в не самой сильной команде Премьер-Лиги. Перешёл в «Валенсию», и всё наладилось. В Испании Дзадза провёл полтора неплохих сезона, после чего вернулся на родину. Но, видимо, не угадал с командой. В «Торино» ожидали, что Симоне образует ударный дуэт с Андреа Белотти, но этого не случилось. Те самые пресловутые два медведя, которым сложно ужиться в одной берлоге.

Дзадза поблёк в тени капитана «быков». Упала результативность, эффективность. И далеко не старый футболист стал превращаться в доигрывающего. Возможно, уже бывший тренер «Торино» Вальтер Маццарри неправильно использовал Дзадзу. Может, Морено Лонго знает, как совместить Белотти и Дзадзу с пользой для всех? Но время то течёт. Вот футболиста перестали вызывать в сборную Италии. Поэтому есть смысл что-то поменять в карьере.

«Торино» зарубил несколько переходов нападающего в другие итальянские клубы. Нечего усиливать конкурентов. Трансферные окна в большинстве европейских стран закрылись. Китай, куда Симоне довольно настойчиво приглашали, закрыт по известным причинам. А вот командировка в Россию, пусть даже недолгая, может стать той встряской, что позволит предотвратить преждевременное старение игрока. В Россию Дзадзу уже приглашали. Но «Зенит» и «Спартак» не были настойчивы, а у самого форварда были иные планы. Сейчас ситуация изменилась.

Будет ли Дзадза полезен «Локомотиву»? Юрий Павлович и не таких «оживлял». В умелых тренерских руках, да ещё при полном доверии, Симоне способен принести немало пользы новой команде. Да и себе тоже. В 28 лет рано жить воспоминаниями.