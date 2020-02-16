Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и рассказали о возвращении Неймара

Аккаунт «Барселоны» в Твиттере был атакован хакерами. Злоумышленники сообщили о скором возвращении в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара.
«Привет, мы OurMine. Мы прочитали несколько личных сообщений, и, кажется, Неймар скоро вернется», — говорится в сообщении от хакеров.
Месси обязаны заставить тренироваться два три раза сильнее,как Роналду,видно он сдает,а таких тренеров единицы-Клопп,Итальянский псих,Бьелса,Семин,Моурионьо
Месси обязаны заставить тренироваться два три раза сильнее,как Роналду,видно он сдает,а таких тренеров единицы-Клопп,Итальянский псих,Бьелса,Семин,Моурионьо