Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и рассказали о возвращении Неймара

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сегодня, 10:29

Аккаунт «Барселоны» в Твиттере был атакован хакерами. Злоумышленники сообщили о скором возвращении в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара.

«Привет, мы OurMine. Мы прочитали несколько личных сообщений, и, кажется, Неймар скоро вернется», — говорится в сообщении от хакеров.