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Хакеры взломали аккаунт «Барселоны» и рассказали о возвращении Неймара

сегодня, 10:29

Аккаунт «Барселоны» в Твиттере был атакован хакерами. Злоумышленники сообщили о скором возвращении в каталонский клуб форварда ПСЖ Неймара.

«Привет, мы OurMine. Мы прочитали несколько личных сообщений, и, кажется, Неймар скоро вернется», — говорится в сообщении от хакеров.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:12
Хакеры молодцы,хорошую новость нам сообщили,так как кроме Неймара никто уже помочь умирающей Барсе не может.
Месси обязаны заставить тренироваться два три раза сильнее,как Роналду,видно он сдает,а таких тренеров единицы-Клопп,Итальянский псих,Бьелса,Семин,Моурионьо
Red_team
Red_team
сегодня в 12:04
Звучит как:"Вчера я взломал переписку Васи Пупкина с борделем "Роза в навозе", кажется, он подумывает над тем чтоб женится на ночной бабочке Василисе Качановой"
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:13
Достала эта бредятина про Неймара
Брулин
Брулин
сегодня в 10:53
Такое ощущение, что кое-кому в жизни просто заняться нечем. Ну покрасили бы забор что ли, и то больше пользы принесли бы.
Банщик из Тарасовки
Банщик из Тарасовки
сегодня в 10:45
Вранье.
Raamtvall
Raamtvall
сегодня в 10:37
Взрослые люди, казалось бы, а последить внимательно за безопасностью своих оф. акков - неее, эт не можем. Не можете сами - наймите компетентных людей, но это уже доп. траты. Так и живём. А потом вагоны утятины из-за такого раздолбайства.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:36
Хакер сам Неймар))
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