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«Наполи» в гостевом матче одолел «Кальяри»

сегодня, 21:52
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри0 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» одержал минимальную победу над «Кальяри» в игре 24-го тура Серии А. Неаполитанцы (33 очка) поднимаются на восьмое место в турнирной таблице, «островитяне» (32 балла) - одиннадцатые.

Кальяри, стадион Сардиния Арена

«Кальяри» - «Наполи» 0:1 (0:0)
Голы: Мертенс 66

«Кальяри»: Краньо, Писакане, Валукиевич (Маттьелло 70), Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Бирса 83), Ионицэ, Перейро (Палоски 67), Жоао Педро, Симеоне
Главный тренер: Маран Роландо.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай (Мариу Руй 80), Руис, Демме (Инсинье 61), Зелински, Кальехон (Политано 67), Мертенс, Элмас
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Жоао Педро 12, Валукиевич 30, Нандес 74, Зелински 81

Судья: Довери Даниэле.

Ранее «Фиорентина» отправила пять мячей в ворота «Сампдории».

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 23:53
Гол хороший положил Дрис. С победой команду Гатуззо! По тихоньку поднемаютя в таблице.
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Анджело Войелло
сегодня в 23:44
Пох. Всё по заслугам. Зато в честной борьбе. В отличие от мерзкой бабки.
Особенно в кубке по заслугам, аха-ха)
Две левые пенечки вывели вас на Интер или ты уже запамятовал? Аха-ха)
Анджело Войелло
Анджело Войелло ответил Анджело Войелло
сегодня в 22:49
Пох. Всё по заслугам. Зато в честной борьбе. В отличие от мерзкой бабки.
И её не менее мерзких болел в большинстве своём.
Анджело Войелло
Анджело Войелло ответил Князь никогда не сдаётся
сегодня в 22:48
И место в таблице самое, что ни на есть волевое. Аха-ха)
Пох. Всё по заслугам. Зато в честной борьбе. В отличие от мерзкой бабки.
Lucky luciano
Lucky luciano
сегодня в 22:39
п-ка середняк,все как обычно
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 22:31
Наполи с победой!
Князь никогда не сдаётся
Князь никогда не сдаётся ответил Анджело Войелло
сегодня в 22:30
Мертенс, гадюка, смертельно ужалил. Даёшь клубный рекорд, Чиро. Волевая победа, не то что у Шапокляк.
И место в таблице самое, что ни на есть волевое. Аха-ха)
Анджело Войелло
Анджело Войелло
сегодня в 22:10
Мертенс, гадюка, смертельно ужалил. Даёшь клубный рекорд, Чиро. Волевая победа, не то что у Шапокляк.
матос
матос
сегодня в 22:09
Неаполитанцев с победой.
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