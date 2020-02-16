«Наполи» в гостевом матче одолел «Кальяри»

«Наполи» одержал минимальную победу над «Кальяри» в игре 24-го тура Серии А. Неаполитанцы (33 очка) поднимаются на восьмое место в турнирной таблице, «островитяне» (32 балла) - одиннадцатые.
Кальяри, стадион Сардиния Арена
«Кальяри» - «Наполи» 0:1 (0:0)
Голы: Мертенс 66
«Кальяри»: Краньо, Писакане, Валукиевич (Маттьелло 70), Клаван, Пеллегрини, Нандес, Чигарини (Бирса 83), Ионицэ, Перейро (Палоски 67), Жоао Педро, Симеоне
Главный тренер: Маран Роландо.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Хисай (Мариу Руй 80), Руис, Демме (Инсинье 61), Зелински, Кальехон (Политано 67), Мертенс, Элмас
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Жоао Педро 12, Валукиевич 30, Нандес 74, Зелински 81
Судья: Довери Даниэле.
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