ГлавнаяНовости

Ребров назвал лучшего голкипера в мире на данный момент

сегодня, 19:29

Голкипер «Спартака» Артем Ребров считает, что лучшим голкипером в мире на данный момент является вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

Тер Штеген в порядке полном. Он – номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает — постоянно отдаёт (точные) передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире.

Его способность отбивать удары в упор — это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера – он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приём, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Штегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший.

Ранее Ребров вспомнил переход Артема Дзюбы в «Зенит».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Семак: «Все футболисты нормально двигаются, травм ни у кого нет»
Сегодня, 20:17 Комментарии0
Орлов - о переходе Кокорина в «Сочи»: «У Александра не было другого выхода»
Сегодня, 19:04 Комментарии11
Ребров: «Тренерский штаб сказал, что я нужен команде»
Сегодня, 18:40 Комментарии5
Ребров: «Игроки „Спартака“ хотели, чтобы Дзюба остался»
Сегодня, 18:37 Комментарии11
Кокорин сможет сыграть с «Зенитом»
Сегодня, 18:06 Комментарии13
Ротенберг: «„Зенит“ одобрил аренду Кокорина в „Сочи“»
Сегодня, 16:14 Комментарии20
Обсудить
Все комментарии
Аналитик Зенита
Аналитик Зенита
сегодня в 19:43
А как же Максимушка?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100