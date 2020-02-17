Ребров назвал лучшего голкипера в мире на данный момент

Голкипер «Спартака» считает, что лучшим голкипером в мире на данный момент является вратарь «Барселоны» .

Тер Штеген в порядке полном. Он – номер один. В ближнем бою прекрасен, а его игра ногами даже не обсуждается. Я не понимаю, как он это делает — постоянно отдаёт (точные) передачи. Понятно, что это механизм командный, где все должны двигаться, но он это делает лучше всех в мире.

Его способность отбивать удары в упор — это в первую очередь тренировки, немецкая школа. Вспомни Нойера – он так же расставляет руки. Техника похожа на гандбольный приём, когда вратарь делает выпад и руки в разные стороны, а там уже повезло не повезло. Но с другой стороны, не может же тер Штегену так всегда везти? Если всегда мяч попадает в него, это уже какое-то сверхмастерство. Поэтому он и лучший.