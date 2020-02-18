Трент отреагировал на похвалу от Кафу

Защитник «Ливерпуля» отреагировал на высказывание легендарного бразильского футболиста Кафу о «Золотом мяче».

Это очень серьёзная похвала от большой легенды. Я очень благодарен за это, хочу сказать ему спасибо за такие слова. Я стараюсь быть настолько хорошим игроком, насколько могу.

Однако футбол – это командная игра, так что всё зависит от тех, кто находится вокруг меня. Игроки, с которыми я тренируюсь, тренер, поддержка, которая окружает меня, позволяет выступать мне на максимуме. Награды могут прийти или не прийти в будущем. Меня это не так сильно заботит, как, возможно, других футболистов.