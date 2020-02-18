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Рейньер подписал контракт с «Реалом»

сегодня, 16:08

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Рейньером.

Бывший игрок «Фламенго» прилетел в Мадрид для подписания соглашения с мадридским клубом. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ, «Реал» заплатил за бразильского хавбека 30 млн евро, из которых «Фламенго» получит 24 млн, 3 млн получит семья футболиста, и столько же агент Рейньера.

Недавно «Соккер.ру» рассказывал о талантливом новичке «Реала».

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Cергей Герасимов
Cергей Герасимов
сегодня в 16:53
Упустив Неймара папаша Перес решил скупать всю бразильскую молодежь? А как он их всех одновременно потом на поле выпускать будет? В Испании лимит на легов 3 человека (граждане ЕС лагами не считаются). Или в спешном порядке им паспорта закупят?
NOVA
NOVA
сегодня в 16:31
удачи в Лучшем клубе мира!!!
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