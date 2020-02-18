Рейньер подписал контракт с «Реалом»

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Рейньером.
Бывший игрок «Фламенго» прилетел в Мадрид для подписания соглашения с мадридским клубом. Контракт рассчитан до лета 2026 года.
По информации СМИ, «Реал» заплатил за бразильского хавбека 30 млн евро, из которых «Фламенго» получит 24 млн, 3 млн получит семья футболиста, и столько же агент Рейньера.
✍📸 Firmado... ¡@ReinierJesus_19 ya es madridista!#WelcomeReinier | #HalaMadrid pic.twitter.com/5vIP1D1q6j— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 18, 2020
Недавно «Соккер.ру» рассказывал о талантливом новичке «Реала».