Рейньер подписал контракт с «Реалом»

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сегодня, 16:08

«Реал» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 18-летним полузащитником Рейньером.

Бывший игрок «Фламенго» прилетел в Мадрид для подписания соглашения с мадридским клубом. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

По информации СМИ , «Реал» заплатил за бразильского хавбека 30 млн евро, из которых «Фламенго» получит 24 млн, 3 млн получит семья футболиста, и столько же агент Рейньера.

Недавно «Соккер.ру» рассказывал о талантливом новичке «Реала».