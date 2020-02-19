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Магкеев: «Держим в голове матч с „Зенитом“»

сегодня, 00:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив29.02.2020 в 19:00 Не начался

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал результат товарищеского матча с «Волеренгой».

Идёт третий сбор, команда набирает оптимальную форму. Проблем с физическим состоянием всё меньше. Осталось подправить кое-какие моменты. А так, «Локомотив» выглядит достойно. Со мной играют большие профессионалы, ничего сложного. Всегда подскажут и помогут. Удобно играть и в защите, и в опорной зоне. Какую тактику выберет тренер, там и постараюсь сыграть.

Держим в голове матч с «Зенитом», но сейчас важно набрать оптимальную форму и наладить взаимодействия, а игра покажет.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:39
До Зенита еще далеко!
severnyj84
severnyj84
сегодня в 00:16
Держать не вредно.
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