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Ефремов: «На „Урал“ вышли с моей кандидатурой»

сегодня, 18:14

Полузащитник Дмитрий Ефремов прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Урал».

На меня не совсем вышел «Урал», скорее, на «Урал» вышли с моей кандидатурой. Когда выходил играть в Кубке ФНЛ, еще было рано делать прогнозы, не было контракта. Я еще продолжал восстановление, набирал оптимальные кондиции. Были игры, в которых на меня смотрели. Они были показателями для тренерского штаба и руководства, в каком я нахожусь состоянии сейчас. Исходя из этого, наверное, и принималось решение.

Мне самому сложно оценить свою форму. Понятно, что это еще не максимальная кондиция, физически я не готов. Что бы я ни делал во время реабилитации, пять месяцев беговой работы в зале не сравнятся с тем, что происходит на поле. Потихонечку начал выходить в товарищеских матчах. Сейчас буду чаще играть, добирать физическую форму и кондиции. Продолжаю работать над коленом и другими мышцами, чтобы не было рецидивов.

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