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Котин: «Меня тепло приняли в ЦСКА»

сегодня, 22:43

Новобранец ЦСКА Никита Котин рад, что перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».

Я был рад присоединиться к новой команде. Приняли достаточно быстро и тепло, волнение было только в первый день. А дальше все пошло отлично.

Сильно ли отличаются тренировки Ганчаренко от тех, что были в Самаре? Везде разный подход, разные тактики, взаимодействия. Здесь все по-другому. Нагрузки больше, интенсивность намного выше, чем в дубле.

Все защитники ЦСКА сильные, но больше всего мне нравится игра Игоря Дивеева. У него и антропометрия хорошая, и скорость. Ведение единоборств просто отличное.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 23:42
На переспективу
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:55
играй!покажи себя!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:46
Старайся,чтобы стать основным защитником.
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