Котин: «Меня тепло приняли в ЦСКА»

Новобранец ЦСКА рад, что перешел в московский клуб из «Крыльев Советов».

Я был рад присоединиться к новой команде. Приняли достаточно быстро и тепло, волнение было только в первый день. А дальше все пошло отлично.

Сильно ли отличаются тренировки Ганчаренко от тех, что были в Самаре? Везде разный подход, разные тактики, взаимодействия. Здесь все по-другому. Нагрузки больше, интенсивность намного выше, чем в дубле.