Вильена: «РПЛ сильнее Эредивизие по уровню, в России тяжелее»

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о том, какой чемпионат сильнее - голландский Эредивизие (Вильена выступал за «Фейеноорд» - прим.) или российская Премьер-Лига.

Российский чемпионат сильнее голландского по уровню, здесь тяжелее. В Голландии тоже непросто, но там каждая команда хочет играть в [атакующий] футбол, а в России — от силы четыре-пять. Остальные играют закрыто, компактно, хотя если ты хорош, вскроешь и их. «Уфе» и «Ростову» мы проигрывали с разницей в два мяча, но потом объединились и вернулись в игру. Чем мне и нравится «Краснодар» — мы тоже можем играть длинными забросами, забить один и отсиживаться, но нам этого мало.