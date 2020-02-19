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Вильена: «РПЛ сильнее Эредивизие по уровню, в России тяжелее»

сегодня, 14:08

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена поделился мнением о том, какой чемпионат сильнее - голландский Эредивизие (Вильена выступал за «Фейеноорд» - прим.) или российская Премьер-Лига.

Российский чемпионат сильнее голландского по уровню, здесь тяжелее. В Голландии тоже непросто, но там каждая команда хочет играть в [атакующий] футбол, а в России — от силы четыре-пять. Остальные играют закрыто, компактно, хотя если ты хорош, вскроешь и их. «Уфе» и «Ростову» мы проигрывали с разницей в два мяча, но потом объединились и вернулись в игру. Чем мне и нравится «Краснодар» — мы тоже можем играть длинными забросами, забить один и отсиживаться, но нам этого мало.

Ранее Тонни рассказал о подробностях своего перехода в «Краснодар». 

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борька
борька
сегодня в 15:32
Только мы 50, а они в двадцатке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:05
Да и ежу понятно, что наша лига сильнее.
Там 2-3 команды, остальные поставщики очков...
Mangur
Mangur
сегодня в 15:01
Без комментариев
beefs
beefs
сегодня в 14:55
Приятно слышать, но на самом деле наш футбол самый корумпированный...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:44
Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:34
Я задумался. Что то меня смущает. Голландцы в ЕК есть, а наши отсеялись.
В чем сила , брат???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:34
Голландский по зрелищности намного превосходит российский футбол.
particular
particular
сегодня в 14:29
Зрителям нравятся не сила и тяжесть, а игра, результативность и справедливость...
А произвол, мутность и мешковатость отталкивает людей от трибун...
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 14:26
"Российский чемпионат сильнее"

"В Голландии ... каждая команда хочет играть в ... футбол, а в России — от силы четыре-пять"

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