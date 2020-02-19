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Стало известно, сколько зарабатывал Фернандеш в «Локомотиве»

сегодня, 16:41

Стали известны подробности контракта Мануэла Фернандеша с «Локомотивом». Напомним, что недавно CAS обязал «Локомотив» выплатить Фернандешу свыше 11 млн рублей за нарушение контракта.

Сообщается, что при нынешнем курсе рубля Мануэл Фернандеш получал в «Локомотиве» € 383 тыс. в месяц (€ 4 млн 400 тыс. в год) до вычета налогов. По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год). 

Также в контракте футболиста был прописан пункт, по которому клуб выплачивал португальцу ежемесячно € 5 тыс. для съёма квартиры.

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:25
молодец парень заработал а вы все завидуити ничего в жизни не добились
VV V
VV V
сегодня в 17:23
Это же можно было построить 3-й московский диаметр.....Локомотив, как и Зенит-паразиты российского общества !
Сухины дети
Сухины дети
сегодня в 17:03
Да уж, дорого нам обошлось юбилейное чемпионство.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:01
При таких суммах из-за копеек судятся.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:56
"...клуб выплачивал португальцу ежемесячно € 5 тыс. для съёма квартиры"...и талоны на бесплатное питание в столовой на Казанском вокзале...
Авербуx
Авербуx
сегодня в 16:54
раздербанил паровоз конкретно
Знаю где трофей
Знаю где трофей
сегодня в 16:42
За что?
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