Стало известно, сколько зарабатывал Фернандеш в «Локомотиве»

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сегодня, 16:41

Стали известны подробности контракта с «Локомотивом». Напомним, что недавно CAS обязал «Локомотив» выплатить Фернандешу свыше 11 млн рублей за нарушение контракта.

Сообщается, что при нынешнем курсе рубля Мануэл Фернандеш получал в «Локомотиве» € 383 тыс. в месяц (€ 4 млн 400 тыс. в год) до вычета налогов. По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год).

Также в контракте футболиста был прописан пункт, по которому клуб выплачивал португальцу ежемесячно € 5 тыс. для съёма квартиры.