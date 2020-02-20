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«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу»

сегодня, 00:54
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Тоттенхэм» проиграл в Лондоне «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум

«Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» 0:1 (0:1)
Гол: Вернер 58 (пенальти)

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Жедсон (Ламела 64), Ло Чельсо, Уинкс, Бергвейн, Моура, Алли (Н'Домбеле 65)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг, Мукиеле, Лаймер (Форсберг 83), Забитцер, Анхелиньо, Нкунку (Айдара 74), Вернер, Шик (Поульсен 77)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Ло Чельсо 10, Забитцер 12, Вернер 33, Дэвис 56, Нкунку 72, Ламела 90+4

Судья: Чакир Чунейт.

Ответная встреча состоится 10 марта.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:29
Удивительный матч
juchok
juchok ответил Дон Диего
сегодня в 01:28
Привет, брат!
кто ты?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:26
После этого матча врядли купит Ливерпуль Вернера за 60млн евро,нулевой совсем,хоть и пеньку забил
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:26
Хороший матч, с шансами для обоих команд, но Ляйпциг был острее.
понятно
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Lucky luciano
сегодня в 01:24
дружище как матч,я Аталанту смотрел
Хороший матч, с шансами для обоих команд, но Ляйпциг был острее.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил Илья85
сегодня в 01:21
Но даже имея такой рост, Моура неплохо пробил головой два раза) очень даже близок был к голу.
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Kirill Erokhin
сегодня в 01:21
Это Шпор еще Льорис спасал, иначе вообще бы второй матч можно было бы не проводить, минимум от 4 голов спас Шпор.
дружище как матч,я Аталанту смотрел
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 01:17
Валенсия и ТТХ опозорились, потому что их не должно было быть там, где они были вместо Аякса. Амстердамцев посадили на свисток, это месть за выбивание ювентуса.
Дон Диего
Дон Диего ответил juchok
сегодня в 01:16
Привет, брат!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:15
А что теперь Аленичев посоветует другу??? Выставить в ответке дублирующий состав???
Шансов то минимум.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:15
Это Шпор еще Льорис спасал, иначе вообще бы второй матч можно было бы не проводить, минимум от 4 голов спас Шпор.
juchok
juchok ответил Да ладно вам
сегодня в 01:11
Дети возили мужиков как детей. Тоттенхэм жутко отскочил, их должны были громить.
привет! я там ответил тебе за князя..... не знаю насколько понятно и грамотно (я же в отпуске), но я пытался
Pervomaez
Pervomaez ответил Тага Дага
сегодня в 01:11
Ух ты, наверное ясновидящий
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 01:10
апл мусор, после случайного прошлого сезона, опять опозорится!
Илья85
Илья85 ответил Летучий-Голландец.
сегодня в 01:10
Недотренер это Моур.автобус это не зазорно,если ты правильно распоряжаешься мячом,когда он у тебя .а что делает он(моур ведь ставит атаку ),навесы на Лукаса моуру и все ,как будто он забыл ,что рост у него 172 а не 180+.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 01:08
Повезло Тоттенхэму,что 0-1...поздравляю Лейпциг с выходом 1/4 финала. Хоть Кейн...и Сон играли бы,ничего не было бы. Лейпциг на голову сильнее. Переводчик так и сможет поставить игру в атаку...
mangoх12
mangoх12 ответил cannongun
сегодня в 01:07
Шпоры настолько топовая мощная тима, что победить ее можно только с помощью пенальти Всяким дрыщам местным на заметку
Все тут орут, что Лейпциг переиграл, что катал ,что на 70% контролировал ,а гол забили с Чакыровского пеналя вот и все преимущество))
Pervomaez
Pervomaez ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:07
Тотенхем играет в лч, а где мы? Лучше помалкивать, ещё не факт что вообще в скором времени вернёмся в лч
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:05
Жозика необходимо срочно сплавить к арестатам туринским на посох
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 01:05
Дети возили мужиков как детей. Тоттенхэм жутко отскочил, их должны были громить.
Дон Диего
Дон Диего ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:04
Лион
cannongun
cannongun
сегодня в 01:04
Шпоры настолько топовая мощная тима, что победить ее можно только с помощью пенальти
Всяким дрыщам местным на заметку
azkan
azkan ответил Тень Аналитика
сегодня в 01:04
Новые покупки-то работали, в общем, а как можно ставить на игрока, который в 19 лет играл в 2 раза лучше, чем сейчас?
по любви)
Может ты прав, По чесноку и ставить было не на кого. Выручалка Моура тоже не выручил хотя старался.
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 01:03
С такими кадровыми проблемами тотенхем сыграл очень хорошо, сона очень не хватает
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 01:03
Молодцы симпотная команда Лейпциг, могут дойти до полуфинала если повезет с жребием.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:02
В любом случае ещё ничего не ясно в этой дуэли)
Аякс тоже победил в Лондоне, но в ответке расслабились и вылетели.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 01:02
Я еще на групповой стадии говорил, что это Ляйпциг может стать проблемой для любой команды в плей офф, в общем-то так и получилось, теперь Шпорам будет тяжело.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 01:01
Ответка через мес.может кто уже в строю будет у ТТХ к этому времени.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 01:00
Н'Домбеле то хорош👍 в старте надо было выпускать.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 01:00
Тоттенхэму в ЛЧ теперь делать нечего , позорища пернатые )))
Лейпцигу респект - хорошая команда !
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