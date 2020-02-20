«Тоттенхэм» дома проиграл «Лейпцигу»

«Тоттенхэм» проиграл в Лондоне «Лейпцигу» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
«Тоттенхэм» - «РБ Лейпциг» 0:1 (0:1)
Гол: Вернер 58 (пенальти)
«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Давинсон Санчес, Алдервейрелд, Дэвис, Жедсон (Ламела 64), Ло Чельсо, Уинкс, Бергвейн, Моура, Алли (Н'Домбеле 65)
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Ампаду, Хальстенберг, Мукиеле, Лаймер (Форсберг 83), Забитцер, Анхелиньо, Нкунку (Айдара 74), Вернер, Шик (Поульсен 77)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Ло Чельсо 10, Забитцер 12, Вернер 33, Дэвис 56, Нкунку 72, Ламела 90+4
Судья: Чакир Чунейт.
Ответная встреча состоится 10 марта.
Шансов то минимум.
Шансов то минимум.
Всяким дрыщам местным на заметку
Всяким дрыщам местным на заметку
Может ты прав, По чесноку и ставить было не на кого. Выручалка Моура тоже не выручил хотя старался.
Может ты прав, По чесноку и ставить было не на кого. Выручалка Моура тоже не выручил хотя старался.
Аякс тоже победил в Лондоне, но в ответке расслабились и вылетели.
Аякс тоже победил в Лондоне, но в ответке расслабились и вылетели.
Лейпцигу респект - хорошая команда !
Лейпцигу респект - хорошая команда !