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«Рубин» уступил «Кайрату» в товарищеском матче

сегодня, 16:50
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Сегодня, 19 февраля, на сборах в Турции состоялся товарищеский матч между казанским «Рубином» и казахстанским «Кайратом». Российская команда потерпела поражение. Забитыми голами в составе казанцев отметились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.

«Рубин» - «Кайрат» 2:3 (0:3)
Голы «Рубина»: Давиташвили 75, Абильдгор 88

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Поярков 67), Сантос (Тарасов 67), Уремович, Данченко, Подберезкин (Абильдгор 46), Коновалов, Давиташвили, Йевтич, Макаров (Самошников 67), Игнатьев (Бакаев 60).

Свой третий матч на заключительном сборе «Рубин» проведет против тираспольского «Шерифа» (Молдавия) 22 февраля.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 17:00
В первом тайме солнце светило в глаза !)
Alprish
Alprish
сегодня в 16:59
Закономерный результат, много играли в воздушный бой до этого.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 16:57
Гончаренка бы выиграл , даю мешок картошки!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:57
Бердыев все деньги украл !
Brugzash
Brugzash
сегодня в 16:52
Леня готовит рубин к пердиву.
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