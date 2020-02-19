«Рубин» уступил «Кайрату» в товарищеском матче

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сегодня, 16:50

Сегодня, 19 февраля, на сборах в Турции состоялся товарищеский матч между казанским «Рубином» и казахстанским «Кайратом». Российская команда потерпела поражение. Забитыми голами в составе казанцев отметились Зурико Давиташвили и Оливер Абильдгор.

«Рубин» - «Кайрат» 2:3 (0:3)

Голы «Рубина»: Давиташвили 75, Абильдгор 88

«Рубин»: Дюпин, Зуев (Поярков 67), Сантос (Тарасов 67), Уремович, Данченко, Подберезкин (Абильдгор 46), Коновалов, Давиташвили, Йевтич, Макаров (Самошников 67), Игнатьев (Бакаев 60).

Свой третий матч на заключительном сборе «Рубин» проведет против тираспольского «Шерифа» (Молдавия) 22 февраля.